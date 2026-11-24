U izjavi datoj u ponedjeljak, Araqchi je rekao da su protekle dvije godine bile obilježene snažnim pritiskom SAD-a i izraelskog režima, dvama ratovima, brojnim atentatima, terorističkim operacijama, pokušajima poticanja nereda, te nastojanjima da se naoružaju kontrarevolucionarne grupe koje djeluju iz inostranstva. Istakao je da su protivnici u ovaj sukob uložili sva raspoloživa sredstva.

Osvrćući se na ishode dva agresorska rata, Araqchi je naveo da su protivnici, nakon 12 dana borbi, promijenili stav – od zahtjeva za „bezuslovnom kapitulacijom” Irana prešli su na traženje „bezuslovnog prekida vatre”. U ratu koji je trajao 40 dana, dodao je, nakon otprilike 20 dana promijenili su zahtjeve: od poziva na „bezuslovnu kapitulaciju” prešli su na traženje „bezuslovnih pregovora” i pokušaje postizanja sporazuma putem diplomatije. Napomenuo je da sukob još nije u potpunosti okončan te da su u njega bili uključeni vlada, oružane snage, državni zvaničnici i iranski narod.

Ministar vanjskih poslova istakao je da je odupiranje takvom pritisku težak zadatak, koji nadilazi kapacitete mnogih nacija. Ukazao je na ogroman arsenal američke vojske, koji uključuje napredno oružje, velike zalihe municije, sofisticirane borbene avione i velike ratne brodove.

Araqchi je također skrenuo pažnju na vojne kapacitete izraelskog režima i podršku koju pružaju evropske zemlje, uključujući sankcije i političku potporu. Naveo je da su neki evropski zvaničnici nedavno priznali kako su svoje zračne baze stavili na raspolaganje američkim borbenim avionima. Uprkos udruženoj podršci tih sila i uključenosti pojedinih zemalja iz regije, naglasio je, nisu uspjeli savladati iranski narod.

Govoreći o odgovornostima Ministarstva vanjskih poslova, Araqchi je istakao da njegove dužnosti postaju posebno važne u ratnim vremenima. To uključuje prenošenje „legitimnog glasa” iranskog naroda svijetu, zastupanje stavova zemlje na međunarodnim i pravnim forumima, saradnju s medijima, kao i stvaranje diplomatskih prilika za Iran.

Izjavio je da su vođenje pregovora i nastojanja da se putem dijaloga ublaže sankcije također dio odgovornosti ministarstva. Ipak, napomenuo je da odluke o tome kada i na koji način poduzeti takve korake donosi najviše rukovodstvo zemlje.

Araqchi je dodao da Ministarstvo vanjskih poslova radi na zadovoljavanju potreba zemlje pronalaženjem alternativnih trgovinskih i opskrbnih pravaca. To podrazumijeva pronalaženje novih tržišta kada su postojeća zatvorena, osiguravanje robe iz alternativnih izvora kada je uvoz blokiran, te pronalaženje novih odredišta za iranski izvoz kada su na snazi ​​određena ograničenja.