Govoreći o ishodu sukoba sa SAD-om i izraelskim režimom, general-major Mostafa Izadi rekao je u ponedjeljak da iranska moć može poslužiti kao model drugim zemljama.

Napomenuo je da je neprijatelj tvrdio kako će uništiti iranske oružane snage – uključujući IRGC, regularnu vojsku, snage za provođenje zakona (FARAJA) i Basij – te da je provodio planove za ostvarenje tog cilja. Međutim, istakao je da nijedan od tih planova nije uspio protiv iranskih vojnih snaga.

General-major Izadi naglasio je da neprijatelj nije uspio ni oslabiti iranski islamski i regionalni „Front otpora”, niti omesti raketne i nuklearne programe zemlje, dodajući da je cjelokupna agenda neprijatelja doživjela neuspjeh.

Također je rekao da su ugled i vojni status američke vojske narušeni. Prema Izadijevim riječima, čak i američki zvaničnici priznaju da su američke baze u osam zemalja u regiji bile izložene napadima, čime su objekti koji su trebali pružati sigurnost postali izvori nesigurnosti.

Reagirajući na obnovljene američke prijetnje o uvođenju pomorske blokade Irana i „bacanju zemlje na koljena”, zamjenik komandanta IRGC-a rekao je da je zapravo Washington taj koji je sada bačen na koljena i koji traži način da se izvuče iz rata.

„Čak i načelnik Generalštaba američke vojske traži način da shvati kako se mogu izvući iz ovog rata”, rekao je on.

Osvrćući se na obnovljene prijetnje iz Washingtona i spremnost iranskih oružanih snaga, general Izadi naglasio je da se pripravnost i sposobnosti reagovanja zemlje odvijaju na različitim nivoima, dodajući da je cjelokupno stanje pripravnosti Irana na najvišem mogućem nivou.