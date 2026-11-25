Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), zajedničko saopštenje jemenskih ministarstava ekonomije, pravde, transporta, informisanja i vanjskih poslova u Sani objavilo je da su kumulativni gubici ekonomije zemlje od početka rata i saudijske blokade premašili 1 bilion i 100 milijardi dolara. Osim toga, direktni gubici koji su rezultat nedavne eskalacije napada između 13. jula i 23. novembra 2026. godine prvobitno su procijenjeni na više od 800 miliona dolara.

Saopštenje je izdato tokom zajedničke konferencije za novinare ministarstava u utorak. Prema ministarstvima, tokom 133 dana intenziviranih napada, meta napada je 25 fabrika, od kojih je većina potpuno uništena, a tri fabrike su pretrpjele manju štetu.

U saopštenju se navodi da su kontinuirani napadi prouzrokovali veliku štetu lancima snabdijevanja, povećali troškove transporta i osiguranja, te smanjili kupovnu moć građana.

Ministarstva koja su učestvovala na sastanku smatrala su saudijsku vladu potpuno odgovornom za ove mjere, nastavak opsade, zatvaranje aerodroma i luka te uništavanje infrastrukture i nacionalne ekonomije Jemena.

U saopštenju se također naglašava: Zločini neprijatelja neće zastarjeti, a operacije praćenja i dokumentovanja će se nastaviti onoliko dugo koliko je potrebno da se osigura krivično gonjenje počinilaca i spriječi njihovo izbjegavanje kazne.

Ova ministarstva su pozvala na suđenje počiniocima ovih djela pred Međunarodnim krivičnim sudom, naknadu štete i naknadu žrtvama.

Na kraju izjave, Ujedinjene nacije, Vijeće sigurnosti i Vijeće za ljudska prava pozvani su da osude ove akcije, pokrenu nezavisnu i transparentnu međunarodnu istragu i izvrše pritisak za hitno ukidanje opsade i otvaranje aerodroma u Sani i jemenskih luka bez ikakvih uslova.