Neprijatelji „zapanjeni” postojanošću iranskog naroda

Brigadni general Majid Mousavi iznio je ove stavove u poruci upućenoj u utorak, uoči 200. dana demonstracija širom zemlje kojima se pruža podrška odbrambenim i uzvratnim manevrima oružanih snaga suočenih sa stranom agresijom.

„Danas neprijatelji priznaju vašu veličinu, dok prijatelji slobodoumnih naroda širom svijeta, ohrabreni ovim iskazom dostojanstva, gaje nadu u konačnu pobjedu istine nad ugnjetavanjem i arogancijom”, napisao je on.

Pozvao je Irance da očuvaju „veličanstvenost i sjaj” svog prisustva na ulicama kroz „sveto jedinstvo i slogu na svim frontovima”.

Komandant je opisao strastvenu podršku javnosti kao izraz posvećenosti naroda svojoj vjerskoj i nacionalnoj dužnosti.

Istakao je da demonstranti izlaskom na ulice slijede smjernice lidera Islamske revolucije, ajatollaha Seyyeda Mojtabe Khameneija, te pozivaju oružane snage da osvete krv ubijenog lidera, ajatollaha Seyyeda Alija Khameneija, koji je poginuo kao šehid prvog dana najnovijeameričko-izraelske agresije na Islamsku Republiku. „Javno pokazivanje snage privuklo je pažnju svijeta”

Mousavi je izjavio da su javne demonstracije – koje je opisao kao nastavak borbe za odbranu iranskog „identiteta, nezavisnosti i samog opstanka” – pokazale „visok nivo nacionalne racionalnosti, uzvišene vjerske vrijednosti te izvanrednu nacionalnu kulturu i civilizaciju”.

Javno pokazivanje snage, dodao je, predstavilo je drugim narodima „impresivnu sliku jednog velikog i veličanstvenog naroda”.

Mousavi je ponovio da je masovno prisustvo naroda poslužilo kao pouzdan i ohrabrujući izvor podrške oružanim snagama, uključujući pripadnike Zračnih snaga IRGC-a (Korpusa garde islamske revolucije).

Uvjerio je javnost da oružane snage „čuvaju islamsko naslijeđe ponosnog Irana i traže osvetu za poginulog lidera”.