Zaher Al-Mahrooqi u intervjuu za ABNA: Hormuz, polje sukoba između iranske domaće sigurnosti i američke hegemonije

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (A.S.) - ABNA - Hormuški moreuz, kao vitalna energetska autocesta svijeta, nije samo morski prolaz, već i poprište sukoba dvije suprotstavljene sigurnosne doktrine; Teheranovi napori da uspostavi lokalnu sigurnost i eliminiše strani intervencionizam protiv strategije Washingtona da održi vojnu hegemoniju pod izgovorom međunarodne stabilnosti su jasno vidljivi.

U međuvremenu, posrednička uloga Omana u sprečavanju eskalacije trenutnih tenzija je u centru pažnje, iako se ova uloga suočava sa strukturnim zastojem u prelasku sa upravljanja krizama na održivu stabilnost i, uprkos svojoj tehničkoj efikasnosti, još uvijek se bori sa problemom uticaja vanregionalnih sila.

U tom kontekstu, Zaher Al-Mahrouqi, omanski pisac i politički analitičar, razgovarao je sa ABNA o procesu tehničkih pregovora o aranžmanima pomorske navigacije u Hormuškom moreuzu i, što je još važnije, o postizanju poželjnog i lokalnog sigurnosnog modela daleko od američke vojne sjene.

Oman govori o "sigurnosnom ventilu" u Hormuškoj krizi

Govoreći o razlikama u stavovima između Irana i SAD-a o sigurnosti Perzijskog zaljeva, ovaj omanski analitičar smatra razgovore Teherana i Muskata "sigurnosnim ventilom" za upravljanje trenutnim tenzijama i da Washington nije uspio u svojim naporima da ograniči Oman i iransku sposobnost da sigurnost Hormuškog moreuza pretvore u političku polugu pregovaranja.

Ocjenjujući proces tehničkih pregovora o aranžmanima plovidbe u Hormuškom tjesnacu, Zaher Al-Mahrouqi naglasio je da su razgovori između Irana i Omana do sada uglavnom bili na nivou upravljanja krizama i uspostavljanja komunikacijskog kanala kako bi se spriječila eskalacija napetosti, te da još nisu dostigli potrebne temelje za formiranje održivog sigurnosnog modela u regiji.

Prema njegovim riječima, korijen ovog ograničenja treba tražiti u fundamentalnoj razlici između dva sigurnosna pristupa; Teheran naglašava stvaranje regionalnog sigurnosnog sistema usmjerenog na regionalne zemlje i bez prisustva stranih sila, dok Washington i brojne regionalne zemlje i dalje oslanjaju na američko vojno prisustvo i međunarodne koalicije kao okosnicu sigurnosti Perzijskog zaljeva.

Al-Mahrooqi smatra da je ovaj jaz uzrokovao da razumijevanja između Teherana i Muskata ostanu uglavnom ograničena na tehničke i privremene sporazume u trenutnoj situaciji, te da je njihova sposobnost da postanu sveobuhvatni regionalni sigurnosni okvir smanjena.

Hormuz; Izvan plovne rute

Govoreći o položaju Hormuškog moreuza u globalnoj energetskoj sigurnosti, ovaj omanski analitičar rekao je da su diplomatske inicijative Irana i Omana bile efikasne u uspostavljanju mehanizama praćenja i smanjenju mogućnosti neželjenih sukoba na terenu, ali još uvijek nisu uspjele okončati ulogu ekstraregionalnih sila u sigurnosti ovog plovnog puta.

Dodao je: Iran ne prihvata američko vojno prisustvo u regionalnoj sigurnosti, dok neke zemlje u regiji i dalje smatraju da je potrebno osigurati sigurnost energetskih resursa i slobodu međunarodne plovidbe. Po njegovom mišljenju, ova razlika je uzrokovala da se upravljanje sigurnošću Hormuškog moreuza u trenutnoj situaciji odvija na opreznom i regionalnom nivou, bez formiranja nezavisnog i održivog sigurnosnog mehanizma.

Al-Mahrouqi je također opisao pristup Omana u trenutnoj situaciji kao "sigurnosni ventil" i "tampon zonu" između sukobljenih strana, rekavši da je ovaj model bio uspješan u upravljanju krizama, ali prelazak iz faze kontrole napetosti u sveobuhvatnu sigurnosnu stabilnost zahtijeva uspostavljanje multilateralnog okvira uz učešće zemalja Vijeća za saradnju u Zaljevu.

Prema njegovim riječima, postizanje takvog okvira zahtijeva dogovor o tehničkim i sigurnosnim aranžmanima u skladu s međunarodnim pomorskim pravom, a tehnička pitanja vezana za navigaciju i sigurnost plovnih puteva moraju biti odvojena od složenih i kontroverznih pitanja poput nuklearnog programa i balističkih raketa.

Hormuz u jednačini pritiska na Iran

Omanski analitičar je nastavio razmatrajući Hormuški moreuz kao jedan od važnih elemenata u jednačini političkog i ekonomskog pritiska na Iran, rekavši da Teheran pokušava povezati pomorsku sigurnost s pitanjem ukidanja ekonomskih sankcija, dok Sjedinjene Države pokušavaju ograničiti slučaj Hormuz na čisto tehničko pitanje o kretanju brodova i pomorskim koridorima.

Al-Mahrouqi je dodao: „Iran nastoji povezati pomorsku sigurnost s pitanjem ukidanja ekonomskih sankcija, ali američka vlada, kroz pregovore s Muscatom, samo nastoji regulirati brodski promet i taktičke koridore.“

Istovremeno, pojasnio je da Washington nije uspio u svojim naporima da izvrši pritisak na Oman s ciljem lišavanja Teherana mogućnosti da sigurnost Hormuškog moreuza pretvori u širi politički alat za pregovaranje.

Američki napori da održi svoju ulogu u sigurnosti Perzijskog zaljeva

U vezi s ciljem Washingtona da prati pregovore između Irana i Omana, Al-Mahrouqi je također rekao: SAD pokušavaju spriječiti formiranje regionalnih aranžmana koji bi marginalizirali ulogu zemlje kao garanta energetske sigurnosti u regiji.

Po njegovom mišljenju, Washington nastoji spriječiti formiranje potpuno autohtonog sigurnosnog sistema u Perzijskom zaljevu u kratkom roku; međutim, proces razvoja ide prema formiranju „hibridnog sigurnosnog sistema“.

Objasnio je da bi se u takvom modelu operativni detalji i terenski aranžmani upravljali koordinacijom između Irana, Omana i država Perzijskog zaljeva, ali bi Sjedinjene Američke Države i druge međunarodne sile i dalje pokušavale održati strateški kišobran i vojnu ravnotežu na višem nivou.

Shodno tome, Hormuški moreuz nije samo predmet tehničke diskusije o pomorskoj navigaciji; postao je arena za testiranje dva različita pristupa: domaća i regionalna sigurnost bez oslanjanja na strane sile, nasuprot kontinuiranoj vojnoj ulozi SAD-a u sigurnosnoj strukturi Perzijskog zaljeva.