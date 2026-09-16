Sastanak egipatskog i palestinskog predsjednika u Kairu

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), na početku sastanka, egipatski predsjednik Abdel Fattah al-Sisi pozdravio je predsjednika Palestinske uprave Mahmouda Abbasa i naglasio da će palestinsko pitanje ostati centralno pitanje u regiji za Egipat dok se ne postigne pravedno i sveobuhvatno rješenje zasnovano na rezolucijama međunarodnog prava.

Al-Sisi je objasnio: Egipat ulaže velike napore kako bi osigurao legitimna prava palestinskog naroda, a prije svega uspostavljanje nezavisne države na granicama od 4. juna 1967. godine s istočnim Jerusalemom kao glavnim gradom, jer je to jedini način da se osigura trajni mir i stabilnost na Bliskom istoku.

Mahmoud Abbas je također izrazio zadovoljstvo posjetom Egiptu i susretom s Al-Sisijem, te je cijenio kontinuirane i uporne napore Egipta da podrži prava palestinskog naroda i brani njihovu pravednu stvar.

Mohamed El-Shinnawi, službeni glasnogovornik egipatskog predsjedništva, objavio je: Al-Sisi je u ovim pregovorima naglasio čvrst stav Egipta u potpunom protivljenju svim oblicima eskalacije i izraelskih kršenja zakona protiv palestinskog naroda.

Al-Sisi je naglasio: Egipat će nastaviti svoje napore, u koordinaciji s posrednicima, da provede sporazum o prekidu vatre u Pojasu Gaze, koji je odobren na mirovnoj konferenciji u Sharm el-Sheichu u oktobru 2025. godine.

Naglasio je potrebu da se sve strane pridržavaju njegovih klauzula kako bi se osigurao prekid tenzija, protok humanitarne pomoći i stvaranje uvjeta za početnu fazu oporavka i obnove.

Egipatski predsjednik ponovio je čvrst stav svoje zemlje da se čvrsto protivi raseljavanju Palestinaca ili naporima da se riješi palestinsko pitanje, te naglasio punu podršku Egipta Palestini i naporima da se postigne dogovor između različitih palestinskih snaga u korist palestinskog naroda.

Tokom sastanka, predsjednik Palestinske uprave Mahmoud Abbas informirao je El-Sisija o najnovijim događajima vezanim za palestinsko pitanje, posebno o katastrofalnoj situaciji na Zapadnoj obali kao rezultat izraelske okupacijske politike.

Abbas je cijenio historijsku i ključnu ulogu Egipta i naglasio važnost nastavka političkih konsultacija i koordinacije između dvije zemlje o regionalnim događajima i palestinskim teritorijama.

El-Sisi je također pozdravio prijedlog, a dvije strane su se složile da ojačaju mehanizme političke koordinacije i konsultacija na svim nivoima u narednom periodu.