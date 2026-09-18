Jemen nagovještava proširenje pomorske blokade; cionistički režim nastoji ojačati saudijsku odbranu

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), uprkos produbljivanju zastoja s kojim se Saudijska Arabija suočava u Jemenu, ne čini se da su saveznici Rijada spremni pružiti bilo šta osim obavještajne podrške i sigurnosnih savjeta u trenutnoj situaciji. To se dešava dok Saudijska Arabija radi na jačanju svojih odbrambenih sposobnosti, od kojih su najvažniji sistemi protivvazdušne odbrane. Posebno nakon što je više od dvije trećine zaliha raketa Patriot PAC-3 u zemlji potrošeno za zaštitu američkih instalacija.

Prema izvještaju libanskih novina Al-Akhbar, korištenje stranih vojnih savjetnika i stručnjaka od strane Saudijske Arabije u ratu u Jemenu nije novo pitanje. Pored učešća nekih arapskih i zemalja Perzijskog zaljeva u ratu u Jemenu s vojnim snagama i opremom, Sjedinjene Američke Države su također učestvovale od početka ovog rata u oblasti pružanja obavještajne i tehničke podrške i dopunjavanja goriva u zraku za avione.

Velika Britanija je također ušla u ovaj proces putem široke mreže vojnih savjetnika, oficira za vezu, tehničkih snaga i stručnjaka. Ljudi čije su aktivnosti bile povezane s komandnim i koordinacijskim centrima, obukom i održavanjem vojne opreme.

Istaknutija uloga cionističkog režima u podršci Saudijskoj Arabiji

Međutim, nova stvar u ovoj fazi je da je cionistički režim stekao istaknutiju poziciju u procesu podrške Saudijskoj Arabiji. Međutim, Tel Aviv i dalje se suzdržava od izvođenja preventivnog udara protiv Jemena i vjeruje da bi svaka nova vojna akcija mogla propasti u postizanju cilja odvraćanja.

U tom kontekstu, Ben Kaspit, novinar Al-Monitora, izvijestio je, pozivajući se na izraelske obavještajne izvore, da problem odvraćanja i dalje postoji i da ne postoji jasna sposobnost odvraćanja pokreta Ansar Allah, ni u Sjedinjenim Državama, ni u izraelskom režimu, ni u Saudijskoj Arabiji.

Pisac je također, pozivajući se na izraelskog sigurnosnog zvaničnika, izrazio zabrinutost zbog napretka jemenskih oružanih snaga i povećanja njihovih kopnenih i obavještajnih kapaciteta.

Shodno tome, Tel Aviv je predložio, kao alternativu direktnom vojnom učešću, povećanje obavještajne podrške Rijadu i učešće u stvaranju sistema protivvazdušne odbrane za zaštitu saudijskog neba.

Izrael i napor da se stvori obavještajna slika o Ansarallahu

Od širenja Jemenskog fronta za Palestinu nakon rata u Gazi, cionistički režim je shvatio da se suočavanje s pokretom Ansar Allah ne može oslanjati isključivo na zračnu moć i, prije svega, zahtijeva stvaranje tačne obavještajne slike o strukturi, vođama, sposobnostima i mreži raspoređivanja pokreta.

Shodno tome, vojnoobavještajni odjel cionističke režimske vojske stvorio je nezavisnu jedinicu za prikupljanje informacija o pokretu Ansar Allah i praćenje njegovog kretanja.

Ova jedinica se uglavnom oslanjala na presretanje telefonskih poziva i signala, korištenje satelitskih snimaka, a također je zapošljavala desetine Jevreja jemenskog porijekla. Ljudi koji su odrasli u porodicama koje su živjele u Jemenu ili koji su kasnije sačuvali jemenske tradicije i dijalekte.

Prema izvještajima koje su u to vrijeme objavili mediji cionističkog režima, ovi ljudi su korišteni za prikupljanje informacija i povećanje razumijevanja jemenske kulture.

Najznačajnije kršenje obavještajnih podataka koje je izraelski režim od tada postigao dogodilo se u augustu 2025. godine, kada je uspio ciljati sastanak kojem su prisustvovali jemenski premijer, brojni ministri i načelnik združenog štaba jemenske vojske, Abdul Karim Al-Ghammari.

Prema istraživanju koje je u to vrijeme objavio Jemen, presretanje telefonskih poziva dovelo je do otkrića lokacije sastanka, koji je bio civilne prirode.

Odbrambena saradnja između Rijada i Tel Aviva

Saradnja izraelskog režima sa Saudijskom Arabijom ne ograničava se samo na obavještajnu podršku.

Robert Pape, profesor političkih nauka na Univerzitetu u Čikagu i direktor Čikaškog projekta o prijetnjama i sigurnosti, otkrio je da je Rijad tajno zatražio od Tel Aviva da iskoristi svoje kapacitete za jačanje saudijske protivvazdušne odbrane od raketa i dronova koji dolaze iz Jemena.

Prema njemu, ova saradnja se odvija putem kanala posredovanog od strane Centralne komande SAD (CENTCOM), i putem ovog mehanizma Saudijska Arabija ulazi u sistem ranog upozoravanja i prima podatke o praćenju i mjerenju. Podaci koji pomažu ovoj zemlji da identifikuje i presretne prijetnje.

Pape smatra da ovaj razvoj događaja ukazuje na promjenu u regionalnoj sigurnosnoj mreži koja naglašava integraciju obavještajnih kapaciteta izraelskog režima u saudijske odbrambene mehanizme. Ovo se dešava u vrijeme kada se čini da je Washington manje spreman da snosi troškove direktne vojne intervencije.

Autor opisuje saudijsko-izraelsku saradnju kao dogovor za opstanak, a ne kao diplomatski razvoj ili neposrednu preludiju političkom sporazumu između Rijada i Tel Aviva.

Jemen upozorava na širenje odgovora

S druge strane, Jemen smatra svako strano učešće u podršci saudijskom ratu protiv Jemena – bilo putem savjetnika i stručnjaka, obavještajnih podataka, sistema protivvazdušne odbrane ili tehničke i logističke podrške – de facto učešćem u ratu, bez obzira na njegov oblik ili obim prisustva na terenu.

Iz ove perspektive, širenje obima napada će također značiti proširenje obima odgovora. Pogotovo jer je Jemen zaprijetio da će u svoje proračune pomorske konfrontacije uključiti zemlje koje učestvuju u vojnoj podršci Saudijskoj Arabiji.

To bi moglo uključivati ​​i mjere za sprječavanje prolaska brodova kroz moreuz Bab al-Mandab.

Proturječne procjene Izraela o sljedećem koraku Saudijske Arabije

Saudijske mogućnosti suočene s nedavnim dostignućima pokreta Ansarullah u Jemenu postale su ograničenije.

Dok je Saudijska Arabija stupila u regionalne vojne konsultacije u kojima cionistički režim također učestvuje uz podršku SAD-a, Rijad istovremeno pokušava smanjiti tenzije posredovanjem.

U tom kontekstu, Reuters je izvijestio, pozivajući se na tri iranska zvaničnika, da je Kina tajno kontaktirala Iran i, na zahtjev Saudijske Arabije, zatražila od Teherana da iskoristi svoj utjecaj kako bi obuzdao pokret Ansarullah.

Rijad je također zatražio od načelnika pakistanske vojske, Asima Munira, da kontaktira Teheran sa sličnim ciljem, posebno kako bi se spriječilo da saudijski ekonomski objekti budu meta napada.

Istovremeni pritisci na Rijad

Ovi napori se ulažu u vrijeme kada je pritisak na Saudijsku Arabiju porastao.

Yoel Guzansky, istraživač Izraelskog instituta za studije nacionalne sigurnosti, opisao je ove pritiske kao neke od najintenzivnijih u posljednjih nekoliko godina.

U svojoj procjeni, Saudijska Arabija se suočava sa istovremenim pritiscima, od poremećaja saobraćaja u Hormuškom moreuzu i štete po sposobnost zemlje da izvozi naftu do prijetnji iračkih grupa protiv saudijske infrastrukture i prijetnji Jemena protiv moreuza Bab al-Mandab.

Guzansky smatra da ograničena strana podrška ograničava prostor za manevar saudijskog prijestolonasljednika Mohammeda bin Salmana, posebno nakon što je pokušao izbjeći direktan sukob i održati komunikacijske kanale s Iranom otvorenima.

Prema istraživaču, ovi pritisci mogu gurnuti Rijad prema direktnom razumijevanju s Teheranom kako bi se otvorio Hormuški moreuz i iskoristio iranski utjecaj za smirivanje jemenskog pokreta Ansarullah i iračkih grupa.

On, naravno, naglašava da takva mogućnost nije posljedica povjerenja Saudijske Arabije u Iran, već kalkulacija vezanih za zaustavljanje napetosti i osiguranje izvoznih ruta.

Guzanski je također upozorio da bi ovaj proces mogao dovesti do političkih dobitaka za Teheran i pozvao Tel Aviv i Washington da pruže praktične alternative za Rijad kako se ovisnost Saudijske Arabije o Iranu ne bi povećala.

Tajni sastanak vojnih zapovjednika izraelskog režima i arapskih zemalja

List Yedioth Aharonot također je objavio više detalja o tajnom sastanku koji je održan u Njemačkoj.

Sastanku su prisustvovali Eyal Zamir, načelnik štaba izraelske vojske, i njegove kolege iz sedam arapskih zemalja, među kojima je bio i Fayyad bin Hamed al-Ruwaily, načelnik štaba saudijske vojske.

Sastanku je prisustvovao i Brad Cooper, komandant Centralne komande SAD-a (CENTCOM).

Prema novinama, Zamir je na sastanku, koji je najavljen s ciljem jačanja vojnih, sigurnosnih i obavještajnih odnosa između strana, informirao učesnike o operacijama izraelske vojske u Siriji, Libanu, Pojasu Gaze, Zapadnoj obali i Jemenu.

Saradnja u obavještajnim poslovima i alternativne rute izvoza nafte

Prema Yedioth Ahronothu, saradnja između izraelskog režima i Saudijske Arabije, uz posredovanje SAD-a, postepeno se oblikuje u obliku obavještajnog partnerstva za zaštitu vojnih baza i naftne infrastrukture.

Ova saradnja također uključuje pomoć u pronalaženju alternativne rute za izvoz nafte. Rute koja može transportovati saudijsku naftu na strana tržišta bez prolaska kroz Hormuški i Bab al-Mandabski moreuz.

Samadar Perry, pisac za novine, predvidio je da će se ova saradnja proširiti i čak dovesti do mogućnosti da se Saudijska Arabija pridruži okviru sličnom Abrahamovom sporazumu.