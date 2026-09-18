Prema navodima Međunarodne novinske agencije Ahlul Bayt (A.S.) - Ibn Laila Amasha, u članku objavljenom na web stranici Al-Ahd, osvrćući se na eksplozije 17. i 18. septembra 2024. u Libanu, smatra da je incident jedna od neviđenih operacija u kojima su povrijeđene hiljade ljudi u različitim dijelovima zemlje.

Prema objavljenim izvještajima, eksplozija pejdžera prvog dana ostavila je najmanje 9 mrtvih i oko 2.750 povrijeđenih, a drugog dana eksplozija bežičnih telefona uzrokovala je još žrtava.

Pozivajući se na široko rasprostranjeno objavljivanje slika povrijeđenih i njihov transfer u bolnice, Amasha smatra da su ljudske dimenzije incidenta zasjenjene obavještajnim i sigurnosnim aspektima operacije u nekim medijskim narativima.

Kritikovala rad nekih libanonskih medija, uključujući Nidaa al-Watan, al-Nahar i MTV, tvrdeći da su se ovi mediji više fokusirali na prodiranje obavještajnih podataka izraelskog režima u komunikacijsku mrežu Hezbollaha i sigurnosne posljedice operacije, a manje pažnje posvetili ljudskim žrtvama.

Autorica je također optužila saudijsku mrežu Al-Arabiya da je usvojila narativ usklađen s izraelskim režimom, tvrdeći da je mreža predstavila eksplozije pejdžera kao "tipičnu operaciju" i znak izraelske obavještajne superiornosti.

U drugom dijelu članka, Amasha je opisala način na koji je incident izvještavan u zapadnim medijima kao drugačiji i pozvao se na izvještaje CNN-a i BBC-a.

U svom izvještaju, CNN se fokusirao na obavještajne dimenzije i način na koji su uređaji eksplodirali, kao i na pravne posljedice operacije.

Pozivajući se na izvještaje BBC-a o eksplozijama pejdžera i bežičnih telefona, naglasila je da su međunarodni mediji dio svoje pažnje usmjerili na stanje povrijeđenih i ljudske posljedice incidenta.

Izvještaji objavljeni od tada također su ukazivali na prisustvo djece među žrtvama, teške povrede lica i ruku, te široko rasprostranjen pritisak na libanonske bolnice.

Na kraju članka, Amasha je oštro kritikovala rad medija, koji su, prema njenim riječima, incident ispitivali uglavnom iz perspektive obavještajnog i sigurnosnog uspjeha, te tvrdio da način na koji se krvavi incident pripovijeda može utjecati na percepciju javnosti o njegovim ljudskim i pravnim dimenzijama.