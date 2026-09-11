Oslobađanje zapadne obale Jemena snažan je udarac cionističko-američkim projektima

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), irački Kata'ib Hezbollah izrazio je svoje najiskrenije čestitke u izjavi jemenskom narodu, herojima oružanih snaga zemlje i Ansar Allahu povodom oslobađanja područja zapadne obale na jugozapadu zemlje, te smatra da je to korak ka vraćanju punog nacionalnog suvereniteta Jemenu i čišćenju tla zemlje od kontaminacije mandatom saudijskog režima.

Kata'ib Hezbollah je naglasio da je ovo postignuće na terenu zadalo snažan udarac projektima cionističko-američkog neprijatelja i njihovih agenata u regiji i da predstavlja još jedan težak poraz za saudijski režim predvođen Mohammedom bin Salmanom, režimom koji je potrošio desetine milijardi dolara da bi Jemen doveo na koljena.

U saopštenju se navodi da ova pobjeda ne bi bila postignuta bez čvrste vjere, potpunog oslanjanja na Boga i pridržavanja puta Ahl al-Bayta (AS), a otpor i velike žrtve jemenskog naroda tokom dugih godina sukoba također su odigrale ulogu u njenoj realizaciji; žrtve koje su podnesene kako bi se okončala era militarizma i stranog miješanja i agresije.