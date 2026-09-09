London protiv Tel Aviva: Britanija poduzima mjere za pritisak na cionistički režim

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), Burnham je, u bilješci u listu Guardian, naglasio podršku svoje vlade rješenju o dvije države i izjavio da je ponavljanje ovog stava bez pretvaranja u praktičnu akciju besmisleno. Rekao je da je Britanija u prošlosti bila oprezna u vezi s određenim događajima zbog zabrinutosti da će biti optužena za "antisemitizam", ali da je sada njegova vlada odlučila poduzeti konkretne mjere protiv politika sadašnje izraelske vlade, a ne protiv naroda Izraela.

Govoreći o situaciji u Gazi, britanski premijer izrazio je zabrinutost zbog kontinuiranog ubijanja civila, uključujući djecu, i tekuće humanitarne krize, opisujući razmjere razaranja u regiji kao "teško shvatljive".

Također je tvrdio da se u posljednje četiri godine proces odobravanja izraelskih naselja na Zapadnoj obali značajno povećao, a nasilje doseljenika nad Palestincima se također intenziviralo.

Burnham se također osvrnuo na plan naseljavanja "E1", opisujući ga kao ozbiljnu prijetnju mogućnosti uspostavljanja nezavisne palestinske države.

Navodeći da bi provedba ovog projekta mogla prekinuti komunikaciju između različitih dijelova Zapadne obale, naglasio je da njegova vlada neće dozvoliti da proces koji, iz perspektive Londona, eliminira mogućnost realizacije rješenja o dvije države, ostane neriješen.

U tom smislu, britanska vlada je najavila novi paket mjera za povećanje pritiska na izraelsku vladu. Među najavljenim mjerama su zabrana trgovine robom s ilegalnim naseljima, promjena službenog stava Londona o nezakonitosti okupacije palestinskih zemalja, sankcije protiv pojedinaca i kompanija koje podržavaju ili imaju koristi od izgradnje naselja, te povećana humanitarna pomoć Gazi.

Istovremeno, Burnham je naglasio da britanska vlada osuđuje napad od 7. oktobra 2023. i Hamas, ali ne smatra da je to opravdanje za postupke izraelske vlade u Gazi i na Zapadnoj obali.

Također je pokušao napraviti razliku između izraelske vlade i britanske jevrejske zajednice, rekavši da je smatranje Jevreja u zemlji odgovornim za postupke Netanyahuovog kabineta pogrešan potez i primjer antisemitizma.

Britanski premijer je zaključio rekavši da je glavni cilj ovih mjera očuvanje jedine opcije koja, iz perspektive Londona, može pružiti osnovu za miran i siguran suživot između Palestinaca i Izraelaca.

Dodao je da će britanska vlada nastaviti saradnju s međunarodnim partnerima kako bi povećala pritisak na izraelsku vladu i održala mogućnost dvodržavnog rješenja.