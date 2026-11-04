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Napad na Iran će vam donijeti poraz/ Arogancija je uvod u propast

4 novembar 2026 - 23:03
News ID: 1886734
Napad na Iran će vam donijeti poraz/ Arogancija je uvod u propast

ABNA24: Osvrćući se na poruku američkog naroda na izborima i ono što je nazvao pogrešnim procjenama Washingtona prema Iranu, glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova naglasio je: Napad na Iran neće donijeti pobjedu i nemate drugog izbora nego shvatiti činjenicu da se Iran ne može zastrašiti prijetnjama niti ga agresija srušiti na koljena.

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), Ismail Baghaei, glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova, napisao je u srijedu u poruci na X mreži upućenoj vladajućoj stranci SAD-a: "Arogancija i arogancija su uvod u propast." Vaša pohlepa je dovela vašu zemlju do ilegalne i kriminalne agresije protiv Irana služeći prevarantskom režimu.

Glasnogovornik diplomatskog establišmenta obratio se američkim vladinim zvaničnicima, navodeći: Vaši proračuni su propali, vaše pretpostavke su se srušile, a vaše strateške greške su postale očigledne jedna za drugom; sve zato što niste ni ispravno prepoznali Iran niti ste ispravno razumjeli nepokolebljivost, odlučnost i nacionalni ponos iranskog naroda. Američki narod vam je sada dao jasnu poruku. Ali ako nastavite ignorirati stvarnost, zatvarati oči pred lekcijama historije i insistirati na ovom opasnom putu, posljedice ove velike pogrešne procjene će ići daleko izvan onoga što ste do sada vidjeli.

Baqaei je napisao: Zato ponavljajte ove riječi dok više ne budete mogli ignorirati njihovo značenje; slušajte ih dok konačno ne shvatite istinu skrivenu u njima: napad na Iran neće donijeti pobjedu; donijet će vam poraz. Iran nije zemlja koja se može prepoznati s ponosom i arogancijom, zastrašiti prijetnjama ili baciti na koljena agresijom.

Podsjetio je: Inače, danas je 4. novembar.

Glasanje za međuizbore u SAD-u počelo je danas (u utorak po lokalnom vremenu) u raznim državama zemlje, a birači odlučuju o budućem sastavu Predstavničkog doma i nekih mjesta u Senatu. Trenutno, i prema posljednjim vijestima s prebrojavanja glasova, demokrate su osvojile većinu mjesta u Senatu i Predstavničkom domu na međuizborima u SAD-u.

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