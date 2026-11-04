Napad na Iran će vam donijeti poraz/ Arogancija je uvod u propast

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), Ismail Baghaei, glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova, napisao je u srijedu u poruci na X mreži upućenoj vladajućoj stranci SAD-a: "Arogancija i arogancija su uvod u propast." Vaša pohlepa je dovela vašu zemlju do ilegalne i kriminalne agresije protiv Irana služeći prevarantskom režimu.

Glasnogovornik diplomatskog establišmenta obratio se američkim vladinim zvaničnicima, navodeći: Vaši proračuni su propali, vaše pretpostavke su se srušile, a vaše strateške greške su postale očigledne jedna za drugom; sve zato što niste ni ispravno prepoznali Iran niti ste ispravno razumjeli nepokolebljivost, odlučnost i nacionalni ponos iranskog naroda. Američki narod vam je sada dao jasnu poruku. Ali ako nastavite ignorirati stvarnost, zatvarati oči pred lekcijama historije i insistirati na ovom opasnom putu, posljedice ove velike pogrešne procjene će ići daleko izvan onoga što ste do sada vidjeli.

Baqaei je napisao: Zato ponavljajte ove riječi dok više ne budete mogli ignorirati njihovo značenje; slušajte ih dok konačno ne shvatite istinu skrivenu u njima: napad na Iran neće donijeti pobjedu; donijet će vam poraz. Iran nije zemlja koja se može prepoznati s ponosom i arogancijom, zastrašiti prijetnjama ili baciti na koljena agresijom.

Podsjetio je: Inače, danas je 4. novembar.

Glasanje za međuizbore u SAD-u počelo je danas (u utorak po lokalnom vremenu) u raznim državama zemlje, a birači odlučuju o budućem sastavu Predstavničkog doma i nekih mjesta u Senatu. Trenutno, i prema posljednjim vijestima s prebrojavanja glasova, demokrate su osvojile većinu mjesta u Senatu i Predstavničkom domu na međuizborima u SAD-u.