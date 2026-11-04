Iranci održali skupove povodom Nacionalnog dana borbe protiv globalne arogancije

U Teheranu je glavni skup počeo u 9 sati ujutro na Trgu Palestine, odakle su učesnici krenuli ulicom Taleqani prema bivšoj ambasadi SAD-a, u Iranu poznatoj kao „špijunsko gnijezdo”.

Ovi godišnji skupovi održani su istovremeno na više od 900 lokacija širom zemlje, okupljajući učenike, studente, nastavnike, porodice, vjerske grupe i druge segmente društva.

Učesnici su nosili iranske zastave i portrete šehida – posebno vođe Islamske revolucije ajatolaha Sejjeda Alija Hameneija (koji je preživio pokušaje nekoliko atentata) i drugih koji su stradali u nedavnim američko-izraelskim agresorskim ratovima – uzvikujući parole protiv SAD-a i cionističkog režima, te potvrđujući svoju posvećenost očuvanju nezavisnosti i nacionalnog suvereniteta Irana.

Skup u Teheranu obuhvatio je i niz kulturnih i prigodnih programa, uključujući govore, recitovanje poezije, vjerske prigodne govore, revolucionarne pokliče i čitanje završne rezolucije. Duž rute kojom se kretala povorka organizovane su i kulturno-edukativne aktivnosti namijenjene učenicima i studentima, što ukazuje na značaj ovog datuma i kao Nacionalnog dana učenika i studenata.

Četvrti novembar, koji odgovara 13. danu iranskog mjeseca abana, obilježava nekoliko ključnih događaja u savremenoj historiji Irana. Na taj dan 1964. godine, osnivač Islamske Republike, imam Homeini, protjeran je iz Irana nakon što se oštro usprotivio politici vlade Pahlavija i širenju američkog uticaja u zemlji. Četrnaest godina kasnije, 4. novembra 1978. godine, više studenata je ubijeno kada su snage Pahlavijevog režima nasilno ugušile proteste u Teheranu. Taj događaj postao je prekretnica u revolucionarnom pokretu u zemlji, a doveo je i do toga da se taj datum proglasi Nacionalnim danom studenata.

Ovaj datum također obilježava događaj od 4. novembra 1979. godine, kada je grupa iranskih studenata, koji su sebe nazivali sljedbenicima imama Homeinija, preuzela kontrolu nad Ambasadom Sjedinjenih Američkih Država u Teheranu. Manje od godinu dana nakon pobjede Islamske revolucije, studenti su zauzeli kompleks ambasade, tvrdeći da su ga Sjedinjene Države koristile kao centar za špijunažu i aktivnosti usmjerene na potkopavanje novoosnovane Islamske Republike. Dokumenti koje su studenti naknadno objavili predstavljeni su kao dokaz američkih obavještajnih operacija i miješanja u unutrašnje stvari Irana.

Godišnji skupovi povodom ovog datuma postali su značajan događaj na nacionalnom nivou u Iranu, okupljajući studente i druge društvene grupe kako bi obilježili ove historijske događaje i izrazili protivljenje onome što iranski zvaničnici nazivaju hegemonističkom politikom Sjedinjenih Američkih Država i njihovih saveznika. Obilježavanje 4. novembra također pruža priliku za reafirmaciju opredijeljenosti zemlje ka nezavisnosti, otporu prema stranoj dominaciji, te sjećanju na naslijeđe onih koji su izgubili živote tokom borbe protiv bivše monarhije i u kasnijim sukobima.