Tragična smrt svećenika u crkvi okovala križeve!

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), nakon smrti ekvadorskog svećenika zbog pada velikog crkvenog križa, izvještaji ukazuju na to da su neke crkve osigurale svoje križeve lancima kako bi spriječile da se takvi incidenti ponove.
3 novembar 2026 - 20:08
News ID: 1886275
ABNA24: Nakon smrti Patricia Alfreda Sancheza Molinarija, ekvadorskog svećenika koji je poginuo tokom prijenosa svete mise uživo zbog pada križa, neke crkve su poduzele korake da osiguraju svoje križeve lancima kako bi spriječile slične incidente.
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