Američki kolaps je brži nego ikada

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

Danas je Nacionalni dan borbe protiv globalne arogancije i dan koji okuplja niz prekretnica u ravnanju fronta Istine protiv fronta laži i zla i fronta potlačenih protiv fronta tlačitelja. Može se reći da 13. Abana (4. novembra) ove godine iranska nacija jasnije i bolje nego bilo koje druge godine razumije svoju dužnost prema zločinačkoj Americi, ali preispitivanje korijena, razloga i prekretnica rastućeg neprijateljstva Sjedinjenih Država i snažnog protivljenja iranske nacije protiv nje je svjetlo za budućnost ovog puta.

Početak američkog ugnjetavanja iranske nacije datira iz perioda prije više od sedam decenija; kada je izvela puč 19. augusta kako bi nastavila pljačkati nacionalne resurse i imovinu, posebno naftu. Decenije koje su uslijedile do pobjede Islamske revolucije bile su također vrijeme kada su američki vladari uložili ogroman napor da opljačkaju imovinu iranske nacije. U tom smjeru, uspostavljanjem SAVAK-a i nametanjem teške sigurnosne atmosfere društvu, otvorili su ruke tadašnjoj represivnoj vladi da suzbije svaki protestni pokret. Uoči slavne pobjede Islamske revolucije, koristili su i sve vrste trikova kako bi sačuvali svoju marionetsku vladu. Njihovo neprijateljsko ponašanje u periodu nakon pobjede velike iranske revolucije može se predstaviti u dugoj listi njihovih antinarodnih postupaka, uključujući podršku separatističkim grupama, pučistima i okrutnim Munaficima (MKO) koji su, pored naučnih, političkih i društvenih elita, brutalno ubili veliki broj običnih ljudi; direktnu i sveobuhvatnu podršku ba'asističkoj partiji u prvom nametnutom ratu; masakr civila u putničkom avionu; opsežne, duge i teške ekonomske sankcije; planiranje i podržavanje višestrukih nereda i pobuna, pa čak i obezbjeđivanje oružja; atentat na generala Sulejmanija, nacionalnog heroja Irana i islamskog Ummeta; krađu imovine i sredstava iranske nacije u raznim zemljama; i konačno, direktnu vojnu invaziju u drugom i trećem nametnutom ratu i ubistvo velikog broja elita, naučnika, komandanata i velikog broja potlačenih iranskih građana, od dojenčadi i male djece do starijih osoba, a na čelu svih njih velikog vođu Islamske revolucije, r.a.

U svim ovim fazama, arogantni američki vladari i njihovi sljedbenici oduvijek su nastojali nametnuti svoju vlast i pokoriti Iran, pa čak i u najnovijim verzijama ovog maltretiranja, napustili su sve lažne i obmanjujuće međunarodne običaje i privide i bestidno traže raspad zemlje, žele da bace naciju na koljena, žele kolaps sistema i uništenje izvorne i drevne civilizacije Irana. I naravno, u svakoj fazi, suočavali su se sa čvrstim zidom stvarnosti i čvrstim stijenama volje revnosne iranske nacije, te su rezultate svojih pogrešnih proračuna i arogantnih iluzija namentuli američkom narodu i vladama američkim marionetama u obliku teških troškova.

Sada je priča o dugogodišnjem neprijateljstvu Amerike protiv muslimanske nacije Irana i revnosnog otpora svih Iranaca protiv ovog neprijatelja dostigla tačku u kojoj su ne samo 13. Aban, već svi dani i sati, postali dani otpora i borbe protiv Velikog sotona. Sada, pozornica Perzijskog zaljeva, posebno Hormuškog moreuza, dokazujući lažnost mita o nepobjedivosti Amerike, pokazuje slabost i kukavičluk vlada koje se oslanjaju na silu koja nije njihova vlastita nacija, te nelojalnost i nemoć velikih sila u odbrani svojih marionetskih vlada. Iako su iranska uprava Hormuškog moreuza i uništavanje američkih vojnih baza u zemljama regije bili reakcija na agresiju i zločin SAD-a u trećem nametnutom ratu, te mjere se smatraju samo početnom borbom protiv arogancije u regionalnim dimenzijama, koja će poprimiti mnogo šire dimenzije ako se agresija ponovi.

Ovaj znak autoriteta, zajedno s jedinstvom polja Fronta Istine i inteligentnim, moćnim i epskim podvizima Fronta otpora od Palestine i Libana do Iraka i Jemena, jasan je i ohrabrujući vjesnik podizanja zastave Fronta Istine i ravnanja puta novom svjetskom poretku; jer kad god se Front Istine oslanja na Boga, istrajan je i požrtvovan, front laži i zla, sa svom svojom snagom i moći, ko god i šta god da je, neće moći da mu se odupre, a povlačenje i poraz su njegov konačni ishod, jer je laž mrtva.

Hvala Bogu, iranska nacija je naučila velike lekcije iz učenja čistog islama Muhameda, mir neka je s njim i njegovom porodicom, učenja Islamske revolucije i škole njenih mudrih vođa, velikog Homeinija i šehida Hameneija, r.a, i iz dana u dan, s ispunjenjem Božanskih obećanja, njena vjera u ispravnost ovog puta se produbljivala. Danas, kao rezultat sramote koje su stvorile same arogantne sile, opadajuća moć i dominacija Sjedinjenih Država u obje dimenzije vojne tvrde moći i međunarodne mehke moći pretrpjela je nepovratan pad, a njen proces kolapsa se ubrzao.

Ako još uvijek postoje oni koji imaju malo nade da će promijeniti ponašanje ili stranačke i frakcijske promjene u vladajućem sistemu, ili koji zamišljaju da davanjem ustupaka Sjedinjenim Državama mogu ih odvratiti od neprijateljstva prema iranskoj naciji, duboko se varaju. Ova lažna ideja je nezahvalnost prema velikim pobjedama koje je muslimanska nacija Irana postigla pod sjenom oslanjanja na Boga, istranosti i borbe. Želja Velikog šejtana je bezuvjetna predaja iranske nacije, a najmanja tendencija k predaji dominantnom neprijatelju protraćit će veliki kapital koji stečen krvlju šehida i žrtvom svih članova nacije, te će samo ohrabriti arogantnog neprijatelja za daljnje ekscese, buduće ratove i narednu drskost.

Jedini način da se postigne tačka apsolutnog odvraćanja je nastavak strategije "što jačeg Irana" na putu svestranog napretka; a društvena kohezija, jedinstvo i povezanost glavni su elementi uspjeha na ovom putu, koji moraju vladati nad svakim pojedinačnim i društvenim govorom i djelovanjem nacije i zvaničnika. U ovom kontekstu, baš kao što je neophodna podrška nacije zvaničnicima, važno je i da zvaničnici nastave i povećaju svoju pažnju prema dvostrukom i borbenom služenju i bliskosti s narodom, kako bi osigurali njihove životne potrebe, udobnost, materijalni i duhovni rast, te očuvanje njihovog dostojanstva i nezavisnosti.

Vodeća klasa za izgradnju svijetle i slavne budućnosti za naš dragi Iran su naši mladi, studenti i učenici, koji moraju kontinuirano težiti da osvoje i unište mračno gnijezdo „očaja, beznađa i neuspjeha“ i osvoje svijetlu kuću „nade i mi to možemo“. Ova misija zahtijeva izvanrednu vještinu i opremljenost svim vrstama oružja znanja, pobožnosti, vještina, morala, volje, izvanrednog truda i „zajedničke posvećenosti“ kako bi se postigli uzvišeni ciljevi.

Nadamo se da će, milošću Božijom i molitvama našeg Imama, neka Bog ubrza njegov povratak, iranski narod što prije doživjeti pobjedu, prosperitet i svestrani napredak, te da će sredstva za pad vladavine Velikog sotone biti obezbijeđena što je brže i šire moguće.

Zaista, oni to vide dalekim, a mi ga vidimo blizu.

Sejjid Modžtaba Huseini Hamenei

13. Aban, 1405.

4. novembar, 2026.