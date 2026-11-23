Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), šejh Ahmed Qabalan je u izjavi upućenoj Josephu Aounu izjavio: "Nema nametnutog miješanja Irana; naprotiv, to je libanski pokret otpora koji se decenijama borio protiv izraelskog okupacionog režima i podnio velike žrtve kako bi porazio cionističku vojsku."

Dodao je da je ovaj otpor, uz Božju pomoć i uz pomoć Teherana, vratio Libanon i njegov glavni grad Bejrut Libanoncima i obnovio nacionalni autoritet zemlje, nakon što je autoritet države šokantno zarobljen u kandžama cionističkih terorističkih okupatora.

Govoreći o postupcima otpora u nedavnim ratovima, veliki muftija Libana izjavio je da su ti postupci stavili Libanon u središte rijetkih svjetskih epova i čuda.

Obraćajući se Josephu Aounu, naglasio je: „Cijena koju su platili Hezbollah, pokret Amal i njihovi pristalice bila je takva da Libanon, regija Bliskog istoka i Vaša Ekselencija u Palati Baabda ostanu daleko od najopasnijeg američko-cionističko-atlantskog projekta koji bi progutao cijelu regiju, uključujući Libanon.“

Šejh Qabalan je napomenuo da je otpor u ovom odlučujućem ratu porazio najopasnije projekte "Velikog Izraela" i zajedno s Iranom stvorio veliko dostignuće s kojim se velike svjetske vojske ne mogu nositi.

Prema njegovim riječima, ovo je spriječilo provedbu projekta promjene karte Bliskog istoka od strane Tel Aviva i NATO-a; projekta koji je ciljao Libanon, Siriju, Jordan, Egipat, Tursku, Saudijsku Arabiju, Irak i sve zemlje regije.

U drugom dijelu svojih izjava pohvalio je ulogu "Nabiha Berrija" kao jedne od najistaknutijih historijskih ličnosti i branitelja nacionalnog suvereniteta koji je obnovio nezavisnost zemlje, naglašavajući da je Teheranova pomoć u ovom području bila okosnica slamanja ratne mašinerije okupatora.

Qabalan je podsjetio da je Teheran pružio ovu podršku kada je većina svijeta i Arapa ostavila okupirani Liban sam; dok Washington ostaje bliski partner u svakoj cionističkoj okupaciji i agresiji protiv Libana.

Zaključno, libanski muftija pozvao je libanskog predsjednika da izgovori barem jednu riječ odanosti. Također je napomenuo da će historija velikih globalnih događaja u budućnosti svjedočiti da nijedna čast, dostojanstvo ili postojanost u svijetu čovječanstva nisu bili veći od žrtava libanskog otpora.