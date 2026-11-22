Prema izvještaju Međunarodne novinske agencije Ahlul Bayt (A.S.) - ABNA - pripadnici Armije šehida Ahmeda Zakzakyja (r.a), grupe povezane s Islamskim pokretom Nigerije koju predvode hudžet al-Islam i muslimani Šejh Ibrahim Zakzaky, prisustvovali su noćnom okupljanju iranskog naroda na Trgu Šejha Mufida u Komu u srijedu, 19. novembra 2026.

Ovo okupljanje se održava u okviru serije noćnih programa iranskog naroda, koji se nastavlja prisustvom različitih segmenata naroda u raznim dijelovima zemlje, s ciljem da se izrazi podrška i obnovi odanost vodstvu Islamske revolucije i naglasi pridržavanje starateljstva. Ovaj program je bio 263. noć ove serije okupljanja.

Prisustvo pripadnika Armije šehida Ahmeda Zakzakyja na ovoj ceremoniji dio je programa sedmice obilježavanja godišnjice rođenja šehida Ahmeda Zakzakyja u gradu Komu.

Tokom ovog okupljanja, hor Vojske šehida Ahmad Zakzaky izveo je epske i značajne pjesme, izražavajući koncepte vjerovanja i ideale borbe, što je privuklo pažnju prisutnih.

Pročitana je i izjava grupe, u kojoj se, uz podršku i solidarnost s iranskim narodom, cijeni trud i upornost iranskog naroda i drugih pokreta otpora u odbrani prava, suočavanju s ugnjetavanjem, podršci potlačenima i podršci starateljstvu.

Na kraju ove ceremonije, šejh Noor Mohammad, jedan od zvaničnika Vojske šehida Ahmada Zakzakyja u Islamskoj Republici Iran, održao je kratak govor u kojem je izrazio stavove grupe o važnosti podrške starateljstvu i solidarnosti između naroda i pokreta koji traže pravdu.

Šejh Ahmad Zakzaky bio je jedan od trojice sinova šejha Ibrahima Zakzakyja, kojeg je nigerijska vlada ubila na maršu za Dan Kudsa 2014. godine, i zahvaljujući krvi ovog mučenika, milioni mladih ljudi su se probudili i nastavili njegov put.