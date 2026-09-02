Iran i Otpor su na fundamentalnom putu protiv arogancije

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), jutros je, na sastanku s Bassemom Naeemom, šefom islamskih odnosa pokreta Hamas, Mohammad Baqer Qalibaf opisao historijske i borbene zapise Islamske Republike Iran i Fronta otpora kao vrlo poučne i rekao: Osnova i suština ovih borbi bila je u ratu istine protiv laži i u suočavanju s arogancijom, a duh otpora se u njemu kristalizirao svaki put u novom obliku tokom proteklih 50 godina.

Originalnost Fronta otpora leži u borbi protiv ugnjetavanja i mi ne poričemo pregovore, ali pregovori su alat za borbu i ako jednog dana prestanemo boriti se protiv Sjedinjenih Država i cionističkog režima u njegovim različitim oblicima, taj dan će biti dan poraza.

Dodao je: Tokom Člana 1 Memoranduma o razumijevanju naglasili smo kraj njihovog rata protiv Irana i iranskih saveznika u Frontu otpora; dok je druga strana u svom tekstu od 15 članova prvobitno pozvala na potpuni prekid raketnih, nuklearnih i aktivnosti otpora.

Sve osovine Fronta otpora su integrirane i naš put mora biti na fundamentalnom putu, te moramo sačuvati Front otpora kako bismo nastavili rat protiv desnice. Danas čak i vlade koje vole Sjedinjene Države u regiji priznaju da ova zemlja uzrokuje nesigurnost u regiji.

Predsjednik Parlamenta je rekao: Amerikanci moraju ispuniti svoje obaveze kako bismo mogli nastaviti s ponovnim otvaranjem Hormuškog moreuza.

U nastavku, Bassem Naeem je izjavio da su iranske akcije, kako na vojnom tako i na političkom nivou, izvor ponosa za regiju, te rekao: "Mnoge zemlje su bile iznenađene vašim nastupom protiv Amerike, ali znali smo da ako dođe trenutak za suočavanje s Iranom, neprijatelj će biti iznenađen vašim postupcima. Sukob Palestinaca sa cionističkim režimom je kontinuiran i nastavit će se sve dok se posljedice ovog režima ne uklone s palestinskog tla."