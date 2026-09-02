Najmanje 12 osoba poginulo, desetine ranjeno u američkim raketnim napadima na južni Iran

Sedam osoba je poginulo, a osam drugih je ranjeno u američkim raketnim napadima na tri lokacije u blizini gradova Ahvaz i Aghajari u provinciji Khuzestan.

U odvojenim napadima na južnu iransku provinciju Hormozgan najmanje pet osoba je poginulo, a 68 drugih je ranjeno nakon što je napad pogodio svadbenu proslavu.

Centralna komanda SAD-a (CENTCOM) lažno je tvrdila da su američke snage pokrenule napade na ciljeve koji pripadaju iranskom Korpusu garde islamske revolucije (IRGC).

CENTCOM je povezao napade s onim što je Washington opisao kao nedavne iranske akcije protiv komercijalnih brodova u Hormuškom moreuzu i američkih snaga u regiji.

Glasnogovornik Centralnog štaba Khatam al-Anbiya, potpukovnik Ebrahim Zolfaghari, rekao je u srijedu da su iranske oružane snage odgovorile na napade ciljajući američke ispostave širom regije napadima dronovima i raketama.

"Udari su nanijeli veliku štetu infrastrukturi, objektima, oružju i opremi u bazama te ubili i ranili značajan broj američkih zapovjednika i vojnika", primijetio je pukovnik Zolfaqari.

"Ove ofanzivne operacije protiv Amerikanaca nastavit će ih učiti lekciji sve dok ne požale zbog svojih agresivnih djela", dodao je.

Nadalje, SAD su u nedjelju navečer ciljale iranski otok Lark, što je potaknulo IRGC da objavi združenu operaciju odmazde protiv američkih položaja u Jordanu.

Pokrajine Khuzestan i Hormozgan, koje imaju veliki strateški značaj i sadrže ključnu industrijsku, ekonomsku i energetsku infrastrukturu, više puta su bile napadnute tokom tekuće američke agresije protiv Irana.

Posljednja runda agresije protiv Irana počela je 28. februara, kada su američke i izraelske snage pokrenule velike napade na iransku teritoriju.

Iranske oružane snage odgovorile su svakodnevnim valovima raketnih i napada dronovima usmjerenih na američku i izraelsku imovinu širom regije, dok su istovremeno zatvarale Hormuški tjesnac za američke i savezničke brodove.

Iran i SAD su 17. juna potpisali Islamabadski memorandum o razumijevanju (MoU) u nastojanju da okončaju agresiju na svim frontovima.

Međutim, posljednjih sedmica SAD su prekršile Memorandum o razumijevanju napadima na više lokacija na jugu Irana, što je navelo Teheran da cilja američke vojne objekte širom regije i ponovo zatvori strateški vodeni put.