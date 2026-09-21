Najbolja opcija za nas je sporazum i kraj rata s Iranom

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), Ana Paulina Luna, republikanska zastupnica i članica Odbora za vanjske poslove Predstavničkog doma SAD-a, izjavila je: Najbolja opcija za Sjedinjene Američke Države je postizanje sporazuma o okončanju rata protiv Irana. Postizanje sporazuma zahtijeva intenzivne razgovore s vladama koje imaju komunikacijske kanale s Iranom.

U intervjuu za Fox News izjavila je: Trumpovi predstojeći razgovori s kineskim i ruskim zvaničnicima bit će o ratu protiv Irana. Ono što se smatra interesom američkog naroda je postizanje mirnog rješenja.

„Nastavit ću savjetovati Trumpa da podrži tekuće napore za pronalaženje mirnog puta naprijed. Trump je donosilac konačnih odluka o pregovorima u vezi s ratom s Iranom, a pregovori o Iranu vode se direktno između šefova država" - rekla je.