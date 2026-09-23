Prema izvještaju Međunarodne novinske agencije Ahl al-Bayt (a.s) - ABNA - mreža Al-Masirah izvijestila je da se obim raseljavanja Palestinaca na okupiranoj Zapadnoj obali i Jerusalemu 2026. godine širi sve većom brzinom.

Ova situacija nastala je u sjeni pojačanih operacija rušenja, napada cionističkih doseljenika i ograničenja nametnutih Palestincima njihovom zemljištu i izvorima za život, a podaci UN-a potvrđuju da je ovaj fenomen postao jedan od glavnih pokretača humanitarne krize na Zapadnoj obali.

Prema posljednjim podacima Ureda Ujedinjenih naroda za koordinaciju humanitarnih poslova (OCHA), više od 4.300 Palestinaca raseljeno je od početka ove godine zbog uništavanja njihovih domova, prisilne evakuacije, napada cionističkih doseljenika i ograničenja u pristupu i transportu, što ukazuje na ubrzanje procesa njihovog iseljavanja Palestinaca iz područja naseljavanja Palestinaca.

U statistici Ujedinjenih naroda vrijedna pažnje je da su napadi cionističkih doseljenika i povezana ograničenja pristupa postali najveći pokretač raseljavanja na Zapadnoj obali ove godine, čineći oko 60% svih zabilježenih slučajeva raseljenja.

Zvanični podaci pokazuju da su od početka 2026. godine vlasti cionističkog režima uništile oko 1.164 palestinske zgrade pod izgovorom da nemaju građevinsku dozvolu, što je raselilo više od 1.500 Palestinaca. Operacije rušenja iz različitih razloga dovele su broj Palestinaca koji su izgubili svoje domove na Zapadnoj obali, uključujući istočni Jerusalem, na više od 1.600 od početka godine.