Pezeshkian: Atomska bomba je u Izraelu; ali inspektori u Iranu/ Izrael ubija, ali Iran je sankcionisan

Prema izvještaju Međunarodne novinske agencije Ahl al-Bayt (a.s.) - ABNA - Masoud Pezeshkian, predsjednik Irana, danas, u srijedu, 1. oktobra 1405. godine, izjavio je na 81. sjednici Generalne skupštine Ujedinjenih naroda: "Jučer je predsjednik Sjedinjenih Država objavio da je Iran terorista." Mi smo žrtve terorizma. Dolazim iz Irana, a oni su ubili našeg vođu bez ikakvog razloga ili pravnog dokaza.

Dodao je: Dolazim iz Irana u kojem su oni bombardovali školu. Pogledajte djecu Minaba, djecu koja su bombardirana i ubijena. Izrael i Amerika su ubili našu djecu svojim oružjem, naša djeca nisu počinila nikakav grijeh.

Osvrćući se na napad na Lamerd, predsjednik je rekao: Lamerd je mali grad u Iranu, naša djeca su vježbala u teretani. Amerika je bombardovala ovaj stadion kasetnim bombama koje su se podijelile na hiljade dijelova. Ubili su naše naučnike, ljude, žene i djecu. Teroristi i treneri terorizma nas etiketiraju kao teroriste, mi smo se samo branili, mi nismo terorizam.

Osvrćući se na ciljeve neprijateljskih kukavičkih napada, predsjednik je rekao: Amerika i Izrael su napali našu zemlju najnovijom opremom, ali su naši ljudi branili svoju zemlju snagom. Napali su nas, ali mi nismo bježali od njih. Mi smo odgovorili na njihove napade, ali nismo napali ljude. Napali su naše škole, bolnice, naučne centre, mostove i infrastrukturu, što je bilo protivno međunarodnim zakonima.

Pezeshkian je izjavio: Kada sam preuzeo odgovornost, ubili su Ismaila Haniyeha prvog dana u Teheranu. Izrael bombarduje i teroriše bilo koju regiju koju želi; u Gazi su masakrirali više od 80.000 nevinih ljudi, vrše genocid sa alatima i tehnologijama koje imaju, a onda kažu da su drugi teroristi.

Dodao je: Oni tvrde da je Iran uzrok nemira, jesmo li mi uzrok nemira? Mi koji želimo da živimo samostalno i ne želimo da se stidimo, jesmo li mi uzrok nemira?

Iranski predsjednik je rekao: "Mi živimo u svijetu u kojem moćnici, umjesto da razmišljaju o ljudima, čovječanstvu, pravdi i demokratiji, uzrok su razaranja, razaranja, a svaku osobu koju žele uništiti nazivaju teroristom."

Iranski predsjednik je rekao: Iran nije napao nijednu zemlju u proteklih 200 godina, uvijek se branio, ali danas je optužen da izaziva nesigurnost u regionu. Ovaj pristup nas je natjerao da odaberemo našu strategiju na takav način da želimo moć da se branimo, ne želimo moć za napade; želimo energiju za razvoj i ne želimo da pravimo bombe, uništavamo i ugrožavamo društva, a želimo da učestvujemo radi bezbjednosti.

Nastavio je: Narod Irana je svake noći bio na ulicama proteklih sedam mjeseci kako bi branio zemlju, kako ne bi dozvolio onima koje su Amerika i Izrael isprovocirali i dali im oružje, da stvaraju nesigurnost u zemlji.

Ističući da je narod naša moć i da stojimo uz moć naroda, predsjednik je rekao: Naš prvi princip je moć za odbranu. Iran bi trebao biti toliko moćan da njegov opstanak i napredak ne budu ugroženi. Toliko odgovoran, da svoju moć ne koristi za dominaciju, i toliko dalekovid, da svoju sigurnost ne traži u nesigurnosti svojih susjeda.

Predsjednik je dodao: Iskreno govorim o odbrambenoj sposobnosti Irana; Iranski odbrambeni sistem je dizajniran tako da niko ne može zamisliti da će bombardovanje iranskih gradova ostati bez odgovora. Iranska vojna moć služi za odbranu, ali da budem jasan, mi ne tražimo dozvolu ni od koga da branimo našu zemlju.

Ističući da Iran želi energiju za razvoj, rekao je: Godinama se govori o iranskom mirnom nuklearnom programu jezikom centrifuga, obogaćivanja, sankcija i bombi, ali za našu naciju nuklearna tehnologija je dio prava na razvoj. Nuklearna energija je "liječenje" za pacijente, "sigurnost hrane" za poljoprivredu, "tehnologija" za industriju i "održiva električna energija" za budućnost.

Predsjednik je dodao: Iran ne prihvata da je nuklearno znanje isključiva privilegija nekoliko zemalja. Iran ne smatra nuklearno oružje faktorom sigurnosti; ali neće štedjeti svoje pravo na nauku, industriju i mirnu energiju. Jasno kažem, ne nuklearno oružje; i ne uskraćivanje nuklearnog znanja!

Nastavio je: Iransko nuklearno pitanje neće biti riješeno na bojnom polju. Rješenje je sporazum koji će svijetu dati vjerodostojnu sigurnost da je iranski program miran, a iranski narod će biti uvjeren da će njegova prava biti očuvana.

Predsjednik je dodao: Treći princip je partnerstvo za sigurnost. Živimo u regiji u kojoj rat ne poznaje granice, a kriza jedne zemlje se širi i na susjede. Iran ne smatra sigurnost svojih susjeda konkurentom svojoj sigurnosti. Želimo da naši susjedi budu jaki.

Dodao je: Nije moguće da svi imaju koristi od plovnog puta Hormuškog moreuza, ali je istovremeno historijskom čuvaru tog plovnog puta uskraćena upotreba i sloboda plovidbe čak i u svojim vodama, pod izgovorom okrutnih sankcija. Oni nam blokiraju put, dok istim plovnim putem prenose oružje, eksploziv, projektile i energiju da unište zemlje. Ovo nije prihvatljivo i nećemo dozvoliti da se ovo ponovi.

Doktor je izjavio: Stalno raspoređivanje neprijateljskih flota i širenje rata ne stvara sigurnost. Sigurnost transporta ne može se odvojiti od sigurnosti primorskih zemalja.

Rekao je: Palestina je još uvijek otvorena rana na savjesti međunarodne zajednice, a Gaza je i dalje simbol neuspjeha međunarodnih mehanizama za sprječavanje stradanja civila. Rezolucije se donose decenijama, ali okupacija i nasilje se nastavljaju. Ne možemo govoriti o miru, ali ignorirati Palestinu. Održiv mir u Zapadnoj Aziji nije moguć bez pravde za Palestinu.

Predsjednik je rekao: Sve dok u svijetu postoji okupacija, agresija i nepravda, otpor će se nastaviti i ako mu se ošteti jedan oblik, ponovo će se pojaviti u drugom i moguće jačem obliku.

Liječnik je izjavio: U Gazi, uprkos kontinuiranom ubijanju i široko rasprostranjenom razaranju, vjera ljudi je otkrila da se otpor ne može natjerati na predaju bombama i opsadom.

Nastavio je: Ovo je suština čovjeka, suština i priroda čovjeka, ako je čovjek protjeran sa svoje zemlje, on će se oduprijeti. Ako je čovjek bombardovan u njegovoj kući, on će se opirati, a šta da radi? Da prihvati maltretiranje; da ga izbace iz kuće i ćuti pred ovom agresijom, a ako želi da se brani, kažu da je terorista?!

Predsjednik Irana je rekao: "Problemi našeg regiona imaju šansu da se reše u samom regionu i od strane zemalja regiona prije nego što postanu izgovor za rat sa udaljenim silama." Strateška nezavisnost znači da odnos sa bilo kojom stranom silom ne bi trebao postati mogućnost rata protiv susjeda.

Obraćajući se svima koji su bili odgovorni za donošenje odluka, osmišljavanje i izvođenje napada na Iran, rekao je: Naša nacija je blisko iskusila vojnu moć i efekte njihovih destruktivnih odluka, te su testirali otpornost Irana. Sada dobro znaju da Iran ne može biti prisiljen na predaju ratom; Iran nikada nije pokrenuo nikakav rat i uvijek je pokazivao svoju privrženost pregovaračkom stolu. Nametnuli su nam rat, ali mi smo dokazali da se ne bojimo rata da bismo se odbranili, i ne bježimo od pregovora za mir, i stojimo do smrti da branimo naš voljeni Iran.

Predsjednik je dodao: Tema ovog samita je obnova povjerenja. Povjerenje se ne gradi riječima, već zahtijeva izbjegavanje dvostrukih standarda. Atomska bomba i drugo oružje za masovno uništenje u ovoj regiji su u rukama izraelskog režima; ali od Irana se traže inspekcije! Izrael je masakrirao 70.000 ljudi u Gazi, ali Iran je bombardovan za pregovaračkim stolom! Izrael ima atomsku bombu, nije član NPT-a, nije dozvolio inspektoru da uđe na okupirane teritorije u čitavom svom sramnom životu, ali je nagrađen milijardama dolara besplatnog oružja i ima imunitet da bombarduje svaki kapital koji želi!

Dodao je: Ponavljam; Atomska bomba je u Izraelu, ali inspektori su u Iranu! Izrael ubija, ali Iran je sankcionisan! Tragedija je u tome što ako nekome kažete, on će se smijati; sankcije ciljaju na siromašne i nevine ljude; ljude čini žrtvama svojih zlih namjera.

Nastavio je: Ako tražimo pravdu, prijatelje i rivale treba mjeriti istim kriterijima, a ljudska prava ne treba koristiti kao oruđe geopolitičkog nadmetanja. Iran ne želi posebne privilegije, on želi jednaka prava i prihvata odgovornost za to.

Predsjednik je izjavio: Iran je jasno naučio jednu istinu u svojoj dugoj historiji: svijet je opasan bez moći; ali svijet koji razumije samo jezik moći neće imati održivu sigurnost. Ako se uništi povjerenje među narodima, čak ni najmoćnije vojske neće moći stvoriti stabilnu sigurnost.

"Ako se međunarodno pravo provodi samo kada je kompatibilno s interesima moćnih, sve više zemalja će doći do zaključka da se oslanjaju samo na vlastitu moć da osiguraju svoju sigurnost, a to će biti početak opasnijeg svijeta za sve nas" - rekao je.

Navodeći da ne treba dozvoliti da se 21. vijek pretvori u period povratka tiranskoj politici i vladavini tirana, rekao je: Ne treba stvarati svijet u kojem vojna moć zauzima mjesto legitimiteta, sankcije zauzimaju mjesto diplomatije, teror zauzima mjesto politike, a rat mjesto dijaloga.

Predsjednik je dodao: Iran će zadržati svoju moć, pozivamo svijet ne na još jedan rat, već na mir i pravdu. Ne zbog slabosti, već zbog povjerenja u vlastitu snagu i razumijevanja činjenice da na ovim prostorima niko neće biti siguran; Ili ćemo zajedno graditi sigurnost, ili ćemo zajedno podnositi nesigurnost.

Pezeshkian je rekao: Razmišljamo o izgradnji budućnosti u kojoj su sigurnost, pravda i ljudsko dostojanstvo neotuđiva i zajednička prava za sve narode. Budućnost u kojoj nijedan narod nije marginalizovan, nijedan glas se ne gubi u buci moći i nijedna moć nema pravo da oblikuje budućnost drugih umjesto njih.

Rekao je: Poredak dostojan međunarodnog imena mora biti zasnovan na jednakosti nacija, pravdi, pravičnosti i zajedničkoj volji čovječanstva. Jer mir koji nije za svakoga nije mir, a pravda koja ne uključuje sve nije pravda.

On je dodao: Jučerašnje riječi američkog predsjednika pred javnim mnijenjem svijeta, misliocima, političarima i pravnicima, jasan su znak nasilničkog ponašanja.

Iznuda je jasno kršenje Povelje Ujedinjenih nacija. Trebali bi znati da će prijetnja našu naciju učiniti kohezivnijom i jačom, a otpor Iranaca će se povećati, i trebaju znati da iranski narod neće pokleknuti pred silom i da će učiniti da agresor zažali.

Predsjednik je na kraju poručio: Spremni smo za razgovor, ali neka znaju da nećemo prihvatiti jezik sile.