Izjava ministara vanjskih poslova G7 protiv Irana: Osuda Ansarallaha bez spominjanja saudijskih napada

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), u zajedničkoj izjavi, bez ikakve reakcije na saudijske akcije i napade na jemenski narod, osuđujući napade jemenskog Ansarallaha na Saudijsku Arabiju, pozvali su Iran da prestane podržavati Ansarallah; i da ta akcija, prema članicama G7, povećava rizik od eskalacije napetosti, poremećaja međunarodne trgovine i povećanja globalne nestabilnosti.

Prema Reutersu, ministri vanjskih poslova Velike Britanije, Kanade, Francuske, Njemačke, Italije, Japana i Sjedinjenih Američkih Država objavili su svoje stavove o događajima u Jemenu u zajedničkoj izjavi na marginama Generalne skupštine UN-a u New Yorku.

Ministri vanjskih poslova G7 pozvali su Iran da prekine naoružavanje i podršku jemenskoj grupi Ansarallah, tvrdeći da Teheranova podrška toj grupi predstavlja kršenje prethodnih rezolucija Vijeća sigurnosti UN-a.

G7 je također smatrao prozvao podršku Ansarallahu dijelom onoga što je nazvao "opasnim obrascem eskalacije" i tvrdio da bi nastavak ovog trenda mogao ugroziti međunarodnu trgovinu i globalnu stabilnost.

U drugom dijelu izjave, ministri vanjskih poslova G7 oštro su osudili napade Ansarallaha u Jemenu i protiv Saudijske Arabije, bez spominjanja saudijskih napada na jemenski narod, te pozvali na trenutni prekid vojnih operacija grupe.

U izjavi se također poziva Ansarallah da prekine sve prijetnje i napade na civilne brodove i da se u dobroj vjeri vrati političkom procesu.

U izvještajima o punom tekstu saopštenja navodi se da je G7 opisao situaciju u Jemenu kao prijetnju regionalnoj stabilnosti i sigurnosti, globalnoj energetskoj sigurnosti i slobodi i pravima plovidbe, kao i pomorskoj sigurnosti u Crvenom moru i moreuzu Bab al-Mandab. Članovi grupe su također naglasili važnost održavanja pomorske sigurnosti i slobode plovidbe kako bi se spriječili dugoročni poremećaji u globalnim lancima snabdijevanja, posebno u kretanju energije, gnojiva i hrane.