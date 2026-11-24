Odgovarajući na izvještaje o ukrcavanju iranskih naftnih tankera u svrhu pokušaja probijanja blokade, Esmaeil Baqaei je na konferenciji za novinare u ponedjeljak izjavio da Iran ima pravo upotrijebiti sva neophodna sredstva kako bi se suprotstavio širokom spektru nezakonitih američkih mjera, za koje je rekao da krše član 2(4) Povelje Ujedinjenih nacija.

Napomenuo je da su odluke o raspoloživim sredstvima i mehanizmima kojima Iran raspolaže za suprotstavljanje ovim aktima agresije donesene na najvišim nivoima, dodajući da opcije koje se razmatraju obuhvataju niz političkih i vojnih inicijativa.

Međutim, kada je riječ o konkretnom izvještaju o konvoju tankera, glasnogovornik je pojasnio da je riječ isključivo o medijskim spekulacijama.

Reagujući na izjave američkog predsjednika Donalda Trumpa o potapanju iranskih naftnih tankera i prijetnjama daljnjim napadima, Baqaei je rekao da američke prijetnje nisu ništa novo, ističući da se Iran s takvim prijetnjama suočava već oko 50 godina, te da ih Washington nastavlja iznositi na svakodnevnoj bazi.

Naglasio je da iranski narod neće napustiti svoju domovinu niti se odreći svojih prava kao odgovor na takve prijetnje.

"Znamo da smo u pravu", izjavio je Baqaei.

Ove izjave uslijedile su nakon medijskih izvještaja u kojima se tvrdilo da Iran priprema konvoj od više od 14 naftnih tankera kako bi prkosio američkoj pomorskoj blokadi. U izvještajima se, uz pozivanje na satelitske snimke i podatke o praćenju plovila, navodilo da se tankeri okupljaju u blizini ostrva Kharg – glavne polazne tačke za iranski izvoz sirove nafte – uoči mogućeg putovanja prema Omanskom zaljevu.

Također su citirane izjave iranskih medija u kojima se upozorava da bi energetska infrastruktura u Perzijskom zaljevu mogla postati meta napada ukoliko američke snage intervenišu. Međutim, polazak navedenog konvoja nije bio nezavisno potvrđen, a servis Euronewsa na perzijskom jeziku okarakterisao je tu informaciju kao nezvanične izvještaje.