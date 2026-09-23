Al-Baradej zatražio od arapskih zemalja da redefiniraju sigurnost regije uz prisustvo Irana

Kako prenosi novinska agencija Ahl al-Bayt (a.s) - ABNA - Mohamed El Baradej, poznati egipatski političar i diplomata, pozvao je arapske zemlje da krenu ka stvaranju zajedničkog sigurnosnog sistema uz učešće zemalja regiona, uključujući Iran i Tursku, umjesto da se oslanjaju na strane sile za budućnost sigurnosti regije.

Bivši generalni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju napisao je u poruci na svom korisničkom nalogu na društvenoj mreži X: Zemlje Perzijskog zaliva moraju graditi svoju sigurnost na osnovu zajedničkog regionalnog sistema zasnovanog na dijalogu, izgradnji povjerenja i saradnji i smanjiti svoju ovisnost o stranim silama.

On je naglasio da će Iran zbog svog geografskog položaja i dalje biti susjedna država i neodvojivi element svakog održivog sigurnosnog aranžmana u regionu.

Al-Baradej je također rekao da je za postizanje takve vizije bilo potrebno skoro pola stoljeća, a niz katastrofalnih ratova na Bliskom istoku otkrio je neophodnost preispitivanja temelja regionalne sigurnosti.

Ovaj egipatski diplomata je zamolio i druge arapske zemlje da usvoje sličan pristup i naveo da stvaranje pouzdanog regionalnog sigurnosnog sistema uz učešće svih zemalja regiona, uključujući Tursku, može biti način za postizanje mira i stabilnosti na Bliskom istoku.

Al-Baradej je dalje smatrao rješenje palestinskog pitanja kao jedan od zahtjeva za uspjeh takvog sigurnosnog sistema i pozvao na okončanje izraelske okupacije palestinskih teritorija i stvaranje zone bez nuklearnog oružja na Bliskom istoku.