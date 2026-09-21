Prijave protiv političara zbog mogućeg veličanja ratnih zločinaca proslijeđene Tužilaštvu BiH

U odgovoru koji je CIK BiH dostavio navodi se da su pojedine prijave, zbog izjava i ponašanja za koje podnosioci prijava smatraju da mogu sadržavati elemente krivičnog djela iz člana 145a Krivičnog zakona BiH, dostavljene i Tužilaštvu Bosne i Hercegovine.

Podsjećamo, Preporod.info poslao je upit CIK-u u kojem smo tražili odgovore na pitanja da li će i da li mogu sankcionirati političare za veličanje ratnih zločinaca, shodno zakonu i ovlastima.

– Cijeneći da u izjavama i ponašanjima političara i kandidata na predstojećim izborima ima elemenata krivičnog djela iz člana 145a Krivičnog zakona BiH, Centralna izborna komisija BiH ne vodi postupke i ne izriče prekršajne sankcije u skladu sa odredbama Izbornog zakona BiH, poštujući princip Ne bis in idem (Ne dva puta o istoj stvari) – naveli su iz CIK-a.

CIK BiH navodi da će pratiti aktivnosti nadležnog tužilaštva i sačekati odluku o eventualnom pokretanju ili nepokretanju istrage. Ukoliko Tužilaštvo BiH donese naredbu o nesprovođenju istrage ili odluči da neće podizati optužnicu, CIK BiH navodi da bi u tim slučajevima mogao biti pokrenut postupak za utvrđivanje odgovornosti u skladu s odredbama Izbornog zakona BiH.

– CIK će pratiti aktivnosti nadležnog tužilaštva odnosno ishod postupka pred tužilaštvom i sačekati odluke nadležnog tužilaštva o pokretanju odnosno nepokretanju istrage, pa ukoliko tužilac donese naredbu o nesprovođenju istrage odnosno odluči da neće podizati optužnicu, mogao bi se pokrenuti i voditi postupak utvrđivanja odgovornosti u skladu sa odredbama Izbornog zakona BiH. U protivnom bi osobe koje su veličale ratne zločince amnestirali od odgovornosti i kažnjavanje za krivično djelo. Dakle, za sve osobe za koje smo zaprimili prijave, a koji ne budu procesuirani zbog krivičnog djela, Centralna izborna komisija BiH će voditi postupke i izricati sankcije u skladu sa odredbama Izbornog zakona BiH – kazali su nam iz CIK-a.

Podsjećamo, član 145a Krivičnog zakona BiH propisuje krivičnu odgovornost za određene oblike javnog odobravanja, poricanja, grubog umanjivanja ili opravdavanja genocida, zločina protiv čovječnosti ili ratnih zločina, kao i za veličanje pravosnažno osuđenih počinilaca takvih djela.

Ostaje da se vidi kako će Tužilaštvo BiH postupiti po zaprimljenim prijavama, ali i da li će CIK BiH, u slučajevima u kojima ne dođe do krivičnog procesuiranja, pokrenuti postupke u okviru svojih nadležnosti.

Zločinac Mladić 7. septembra u Beogradu sahranjen je uz najveće vojne počasti uprkos presudama Haga, a sahrani su prisustvovali brojni političari iz RS-a koji su kandidati na predstojećim Općim izborima i koji su u svojim javnim nastupima Mladića okarakterizirali kao "heroja", "generala", bez da su osudili njegova zlodjela za koja je osuđen pred međunarodnim sudom na doživotnu kaznu zatvora.