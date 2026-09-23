Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahl al-Bayt - ABNA - sigurnosni izvor u provinciji Anbar objavio je u intervjuu za novinsku agenciju "Al-Maluma": Američke snage su već prebacile 477 istaknutih vođa ISIL-a, od kojih su svi strani državljani, iz sirijskih zatvora u iračke zatvore.

Ovaj izvor je dodao: Ova akcija je poduzeta u situaciji u kojoj postoji zabrinutost zbog ponavljanja scenarija iz 2014. godine; Kada su vođe ISIL-a pušteni iz zatvora Abu Ghraib i tada su zauzeli nekoliko provincija i raselili njihove stanovnike.

Prema ovom sigurnosnom izvoru, strane zemlje su odbile da prihvate svoje državljane koji su se pridružili ISIL-u, a s druge strane, bivša iračka vlada na čelu s Mohammadom Shia al-Sudanijem pristala je da ih zadrži u iračkim zatvorima na neodređeno vrijeme.

Ovaj izvor je naglasio: lideri ISIL-a sa stranim državljanstvom klasifikovani su kao najopasnija grupa za društveni mir.

Također je izjavio: Amerika je zemlja koja mobilizira grupe ISIL-a i koristi ih kao sredstvo pritiska na slabe vlade kako bi ostvarile svoje ciljeve.