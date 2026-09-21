Sumnjiva aktivacija ISIL-a u Iraku usljed povlačenja američke koalicije

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), svaki put kada se približi datum vezan za povlačenje američkih koalicionih snaga iz Iraka, ćelije ISIL-a nastavljaju svoju aktivnost nakon dugog perioda tišine. Na neki način, ova situacija je postepeno stvorila utisak da postoji uzročno-posljedična veza između ova dva događaja.

Prema izvještaju libanonskih novina Al-Akhbar, 30. septembra, datuma kada bi se trebala završiti misija američke koalicije u Iraku, ćelije ISIL-a su ponovo izvele sporadične napade u Iraku. Posljednji je bio pokušaj ciljanja dalekovodnih tornjeva na ruti između gradova Baiji i Haditha, sjeverno od iračke prijestolnice Bagdada. Nakon ovog napada uslijedili su sukobi s iračkim snagama i operacije potrage i spašavanja u tom području.

Ovi pokreti se odvijaju dok irački sigurnosni izvori izvještavaju o bilježenju ćelija ISIL-a u pustinjskim i pograničnim područjima zemlje, posebno duž iračko-sirijske granice.

Da li se ISIL vraća ili nastavlja djelovati kao male ćelije?

Međutim, ovi napadi još nisu znak povratka ISIL-a svom prethodnom obrascu dominacije gradovima. Umjesto toga, oni pokazuju kontinuiranu sposobnost grupe da djeluje kroz male ćelije, ćelije koje koriste pustinjska i teško dostupna područja za napad na određene ciljeve.

Međutim, vrijeme ovih nemira daje im političku i sigurnosnu dimenziju. Pogotovo jer se ovi pokreti događaju u isto vrijeme kada se Irak približava novoj fazi u kojoj će, barem u teoriji, završiti misija američke koalicije u Iraku. Koalicije koja je formirana prvenstveno nakon 2014. godine pod izgovorom borbe protiv ISIS-a.

Kretanja ISIL-a na iračko-sirijskoj granici

Prema informacijama koje su irački sigurnosni izvori dali u intervjuu za novine "Al-Akhbar", nadležne agencije zemlje imaju informacije o kretanju ćelija povezanih s ISIL-om u blizini iračko-sirijske granice.

Napori za infiltraciju i premještanje ljudi preko granice se nastavljaju, što potiče iračke snage da pojačaju nadzor i provode operacije potrage i spašavanja u ranjivim područjima.

Prema ovim izvorima, ISIS pokušava iskoristiti sigurnosne propuste kako bi provodio jeftine, ali efikasne operacije, posebno protiv dalekovoda, kontrolnih punktova i kritičnih objekata. Ovaj obrazac omogućava grupi da izazove sigurnosne i ekonomske poremećaje bez potrebe za opsežnom vojnom silom.

Bagdad insistira na okončanju misije američke koalicije

Ovi događaji dolaze u trenutku kada je iračka vlada najavila da će nastaviti proces okončanja vojne misije američke koalicije u skladu s dogovorenim rokovima, nakon čega će se odnosi između dvije strane nastaviti u obliku bilateralne saradnje.

Iračka vlada je također povezala ovaj proces s planom ograničavanja oružja otpora. Plan koji je pripremljen pod intenzivnim pritiskom SAD-a i praćen je prijetnjama sankcijama protiv Iraka ako se ne provede.

Čini se da vlada Alija al-Zaidija neće moći ispuniti svoja obećanja po ovom pitanju, posebno s obzirom na protivljenje otpora predaji oružja i njihovu nesigurnost u pogledu ozbiljnosti američkih snaga u povlačenju iz Iraka.

Da li je ISIL izgovor za ostanak Amerike?

Washington je više puta pribjegao izražavanju zabrinutosti zbog povratka napada ISIL-a na zemlju kako bi zaobišao raspored povlačenja iz Iraka.

Nasuprot tome, izazov za Bagdad je kako održati nivo svojih obavještajnih, izviđačkih i zračnih kapaciteta nakon završetka misije američke koalicije i spriječiti da bilo kakvi nedostaci u ovim oblastima postanu prilika za ćelije ISIL-a.

Istraživač sigurnosti Ali al-Khafaji rekao je u intervjuu za novine Al-Akhbar: Ponovni porast ćelija ISIS-a, čak i ako je privremen, i dalje predstavlja prijetnju sigurnosti Iraka, posebno u kontekstu političke i sigurnosne nestabilnosti u zemlji i regiji.

Dodao je: ISIL pokušava iskoristiti ove praznine. Stoga, iračke snage moraju intenzivirati operacije potrage i čišćenja u pustinjskim i ranjivim područjima te povećati obavještajne i zračne izviđačke napore, posebno s obzirom na pokušaje infiltracije izvan granica, posebno iz Sirije.

Bagdad: Kretanja ISIL-a još nisu dostigla opasnu fazu

Međutim, Sakr al-Hamidawy, član Komisije za sigurnost i odbranu iračkog parlamenta, u intervjuu za novine Al-Akhbar smatra: Trenutni pokreti ISIS-a još nisu dostigli opasnu fazu. Sigurnosne snage i Narodne mobilizacijske snage prisutne su u raznim područjima, a u toku su široki sigurnosni i obavještajni napori za borbu protiv terorizma i kontrolu granica.

Dodao je da je kraj misije američke koalicije 30. septembra definitivan i da nema nikakve veze s pokretima ISIS-a. Ova akcija se poduzima u okviru odluke dogovorene s iračkom vladom i na temelju unaprijed određenog vremenskog okvira.

Al-Hamidawy je također naglasio da su iračke snage sada sposobne održati kontrolu nad područjima i suočiti se s bilo kojom terorističkom grupom.

Upozorenje o pokušaju ponovnog uspostavljanja haosa

S druge strane, Ali Abdul-Razzaq, direktor Centra za strateške studije Al-Ghad, smatra da ciljanje energetskih tornjeva

A kontrolni punktovi sigurnosnih snaga u Kirkuku i drugim područjima Iraka nisu ništa više od pokušaja da se poremeti ravnoteža i obnovi haos, istovremeno sa završetkom misije američkih koalicionih snaga.

Abdul Razzaq je u intervjuu za novine Al-Akhbar rekao: Kontinuirana prijetnja ISIL-a mogla bi biti izgovor za ostanak američkih snaga. Ali potrebni su dokazi koji bi dokazali direktnu vezu između ta dva problema.