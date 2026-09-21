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Sumnjiva aktivacija ISIL-a u Iraku usljed povlačenja američke koalicije

21 septembar 2026 - 18:13
News ID: 1868278
Sumnjiva aktivacija ISIL-a u Iraku usljed povlačenja američke koalicije

ABNA24: dok se američka koalicija povlači Dok se Irak priprema za kraj vojne misije američke koalicije, ćelije ISIL-a u pustinjskim i pograničnim područjima zemlje ponovo su pokazale znakove aktivnosti.

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), svaki put kada se približi datum vezan za povlačenje američkih koalicionih snaga iz Iraka, ćelije ISIL-a nastavljaju svoju aktivnost nakon dugog perioda tišine. Na neki način, ova situacija je postepeno stvorila utisak da postoji uzročno-posljedična veza između ova dva događaja.

Prema izvještaju libanonskih novina Al-Akhbar, 30. septembra, datuma kada bi se trebala završiti misija američke koalicije u Iraku, ćelije ISIL-a su ponovo izvele sporadične napade u Iraku. Posljednji je bio pokušaj ciljanja dalekovodnih tornjeva na ruti između gradova Baiji i Haditha, sjeverno od iračke prijestolnice Bagdada. Nakon ovog napada uslijedili su sukobi s iračkim snagama i operacije potrage i spašavanja u tom području.

Ovi pokreti se odvijaju dok irački sigurnosni izvori izvještavaju o bilježenju ćelija ISIL-a u pustinjskim i pograničnim područjima zemlje, posebno duž iračko-sirijske granice.

Da li se ISIL vraća ili nastavlja djelovati kao male ćelije?

Međutim, ovi napadi još nisu znak povratka ISIL-a svom prethodnom obrascu dominacije gradovima. Umjesto toga, oni pokazuju kontinuiranu sposobnost grupe da djeluje kroz male ćelije, ćelije koje koriste pustinjska i teško dostupna područja za napad na određene ciljeve.

Međutim, vrijeme ovih nemira daje im političku i sigurnosnu dimenziju. Pogotovo jer se ovi pokreti događaju u isto vrijeme kada se Irak približava novoj fazi u kojoj će, barem u teoriji, završiti misija američke koalicije u Iraku. Koalicije koja je formirana prvenstveno nakon 2014. godine pod izgovorom borbe protiv ISIS-a.

Kretanja ISIL-a na iračko-sirijskoj granici
Prema informacijama koje su irački sigurnosni izvori dali u intervjuu za novine "Al-Akhbar", nadležne agencije zemlje imaju informacije o kretanju ćelija povezanih s ISIL-om u blizini iračko-sirijske granice.

Napori za infiltraciju i premještanje ljudi preko granice se nastavljaju, što potiče iračke snage da pojačaju nadzor i provode operacije potrage i spašavanja u ranjivim područjima.

Prema ovim izvorima, ISIS pokušava iskoristiti sigurnosne propuste kako bi provodio jeftine, ali efikasne operacije, posebno protiv dalekovoda, kontrolnih punktova i kritičnih objekata. Ovaj obrazac omogućava grupi da izazove sigurnosne i ekonomske poremećaje bez potrebe za opsežnom vojnom silom.

Bagdad insistira na okončanju misije američke koalicije
Ovi događaji dolaze u trenutku kada je iračka vlada najavila da će nastaviti proces okončanja vojne misije američke koalicije u skladu s dogovorenim rokovima, nakon čega će se odnosi između dvije strane nastaviti u obliku bilateralne saradnje.

Iračka vlada je također povezala ovaj proces s planom ograničavanja oružja otpora. Plan koji je pripremljen pod intenzivnim pritiskom SAD-a i praćen je prijetnjama sankcijama protiv Iraka ako se ne provede.

Čini se da vlada Alija al-Zaidija neće moći ispuniti svoja obećanja po ovom pitanju, posebno s obzirom na protivljenje otpora predaji oružja i njihovu nesigurnost u pogledu ozbiljnosti američkih snaga u povlačenju iz Iraka.

Da li je ISIL izgovor za ostanak Amerike?

Washington je više puta pribjegao izražavanju zabrinutosti zbog povratka napada ISIL-a na zemlju kako bi zaobišao raspored povlačenja iz Iraka.

Nasuprot tome, izazov za Bagdad je kako održati nivo svojih obavještajnih, izviđačkih i zračnih kapaciteta nakon završetka misije američke koalicije i spriječiti da bilo kakvi nedostaci u ovim oblastima postanu prilika za ćelije ISIL-a.

Istraživač sigurnosti Ali al-Khafaji rekao je u intervjuu za novine Al-Akhbar: Ponovni porast ćelija ISIS-a, čak i ako je privremen, i dalje predstavlja prijetnju sigurnosti Iraka, posebno u kontekstu političke i sigurnosne nestabilnosti u zemlji i regiji.

Dodao je: ISIL pokušava iskoristiti ove praznine. Stoga, iračke snage moraju intenzivirati operacije potrage i čišćenja u pustinjskim i ranjivim područjima te povećati obavještajne i zračne izviđačke napore, posebno s obzirom na pokušaje infiltracije izvan granica, posebno iz Sirije.

Bagdad: Kretanja ISIL-a još nisu dostigla opasnu fazu

Međutim, Sakr al-Hamidawy, član Komisije za sigurnost i odbranu iračkog parlamenta, u intervjuu za novine Al-Akhbar smatra: Trenutni pokreti ISIS-a još nisu dostigli opasnu fazu. Sigurnosne snage i Narodne mobilizacijske snage prisutne su u raznim područjima, a u toku su široki sigurnosni i obavještajni napori za borbu protiv terorizma i kontrolu granica.

Dodao je da je kraj misije američke koalicije 30. septembra definitivan i da nema nikakve veze s pokretima ISIS-a. Ova akcija se poduzima u okviru odluke dogovorene s iračkom vladom i na temelju unaprijed određenog vremenskog okvira.

Al-Hamidawy je također naglasio da su iračke snage sada sposobne održati kontrolu nad područjima i suočiti se s bilo kojom terorističkom grupom.

Upozorenje o pokušaju ponovnog uspostavljanja haosa
S druge strane, Ali Abdul-Razzaq, direktor Centra za strateške studije Al-Ghad, smatra da ciljanje energetskih tornjeva

A kontrolni punktovi sigurnosnih snaga u Kirkuku i drugim područjima Iraka nisu ništa više od pokušaja da se poremeti ravnoteža i obnovi haos, istovremeno sa završetkom misije američkih koalicionih snaga.

Abdul Razzaq je u intervjuu za novine Al-Akhbar rekao: Kontinuirana prijetnja ISIL-a mogla bi biti izgovor za ostanak američkih snaga. Ali potrebni su dokazi koji bi dokazali direktnu vezu između ta dva problema.

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