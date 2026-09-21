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Na ahiret preselio ajetullah Šubajri Zandžani

21 septembar 2026 - 22:39
News ID: 1868375
Na ahiret preselio ajetullah Šubajri Zandžani

ABNA24: Veliki ajetullah Šubajri Zandžani, jedan od najuglednijih šiitskih svjetskih autoriteta oprostio se od smrtnog svijeta i preselio na ahiret..

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (AS) - ABNA - ured Velikog Ajetullaha Šubajrija Zandžanija izdao je saopštenje u kojem objavljuje smrt ovog visoko cijenjenog šiitskog svjetskog autoriteta i izražava saučešće teološkim školama, narodu Irana i drugim ljubiteljima širom svijeta.

"Blagoslovljen i slavni život tog cijenjenog autoriteta bio je ispunjen dubokim mislima, kontinuiranom naučnom borbom i iskrenim naporima da se sačuva i uzdigne autentična jurisprudencija, šire učenja islama, zaštite šiitske zajednice, te dobročinstvo i saosjećanje prema ljudima" - navodi se.

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