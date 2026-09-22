Moć koja dolazi iz znanja, zajedno sa pobožnošću i moralom, je poput čeličnog štita i oštrog mača koji odsijeca ruke agresorima

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

Allah će uzdignuti stepene onih među vama koji vjeruju i kojima je dato znanje

Početak nove akademske godine i ponovno otvaranje kuća znanja i odgoja - škola i univerziteta - obećava radost, nadu i brzo kretanje nacije ka svijetloj i slavnoj budućnosti čije ostvarenje leži u sposobnim rukama drage djece Irana i onih koji se obrazuju u školi islama i Islamske revolucije. To je generacija u koju su veliki Homeini i veliki Hamenei, r.s, šehidi na Allahovom putu, više puta izrazili svoju nadu.

Sada kada se vrata nove školske godine otvaraju velikom broju učenika i studenata, a pioniri znanja i mudrosti, s nadom u Božiju pomoć, započinju novu eru sticanja znanja, razumijevanja i vještina, prikladno je da još jednom, zajedno s ožalošćenim roditeljima, odamo počast učenicima koji su poginuli u nedavnom nametnutom ratu. Ove godine, nezaboravni dani početka školske godine ponovo otvaraju naše rane zbog razdvajanja od naše djece koja su preselila na drugi svijet. U školama i na univerzitetima osjetit će se nedostajanje nekih učenika, profesora i nastavnika, a ta tuga će voditi naše umove u pravom smjeru sukoba između dobra i zla i rata između Istine i laži.

Odgovornost današnjih učenika je da pokušaju da se opreme znanjem i pobožnošću, nadom i moralom, mudrošću i sposobnošću, te da uklone velove neznanja i tame, kako bi, probijajući granice znanja i osvajajući vrhove napretka, mogli ispuniti svoju historijsku misiju uzdizanja islamskog Irana. To važno pitanje se odvija na mjestu koje se smatra njihovom drugom kućom. Stoga bih želio reći ovim dragim učenicima i studentima da je potrebno poštivati njenu čast najbolji mogući način i, sve većim poboljšanjem nivoa osviještenosti i uvida i usavršavanjem ponašanja i karaktera, učiniti je središtem napretka vaše domovine. Iskoristite priliku da nekoliko godina budete prisutni u tom utočištu znanja, uljudnosti, radosti i nade za što veće samousavršavanje; samousavršavanje u najvažnijem elementu ljudskog života, a to je veza sa Svemogućim Stvoriteljem, samousavršavanje u vezi sa bližnjima, sunarodnjacima i porodicom; i samousavršavanje u oblasti sticanja znanja i usvajanja raznih vještina.

Tokom ovog perioda, vježbajte ispravno razmišljanje i budite inovativni, i uvijek budite čuvar korijena nacionalnog identiteta, svog kulturnog dostojanstva i nezavisnosti, svog maternjeg jezika, svete zastave islamskog sistema i njegovih drugih simbola. Uskoro će doći vrijeme da pronađete svoju odgovarajuću ulogu u društvu, i čineći to na najbolji način, učinit ćete sebe i svoju zemlju ponosnima.

Sada, u vremenu kada bjesni brutalnost sistema dominacije, posebno zločinačke američke vlade i lažnog cionističkog režima, moć koja dolazi iz znanja, zajedno sa pobožnošću i moralom, je poput čeličnog štita i oštrog mača koji odsijeca ruke agresorima nad čovječanstvom. Vi ulazite u učionice u kojima su generacije malo prije vas sjedile u svojim omiljenim klupama, a koje sada stvaraju čast i autoritet za islamski Iran na raznim frontovima u odbrani domovine i časti. Oni će biti vaši uzori i svjetionici; baš kao što je i prije njih u tim istim uočionicama bilo onih koji su bili uzori žrtvovanja, simboli veličine zemlje i velike i plemenite legende.

Posljednju riječ upućujem nastavnicima i profesorima. Svi mi dugujemo našim nastavnicima u svakoj fazi akademskog ciklusa. Ova draga i voljena struka, koja se često susreće s najčistijim emocijama svojih učenika, zaslužuje da je svi poštuju u raznim grupama i prilikama. Zadovoljstvo i skromnost koji se obično primjećuju kod njih ne otklanjaju dužnost vladinih zvaničnika u pogledu njihovog trenutnog finansijskog stanja, i ako Bog da, uz mudro planiranje, uložit će efikasne napore da ga poboljšaju; posebno zato što ova kategorija nadilazi ispunjavanje zakonske dužnosti; to je stvar koja proizlazi iz srca.

Neka je Božji mir, milost i blagoslov na profesore, nastavnike, studente i učenike koji su poginuli u Trećem nametnutom ratu, a na njihovom čelu, mudrog vođu i velikog prosvjetitelja, našeg šehida, koji je stekao velike zasluge za izvanredno ubrzanje znanja u zemlji; i hvala svim prosvjetnim radnicima, nastavnicima i profesorima u oblastima nauke, znanja i religije; i čestitke i dobrodošlica svakom uspješnom studentu i učeniku iranske nacije; i nadam se da će uz dove našeg Imama, neka Allah ubrza njegov dolazak, biti uspješniji u dostizanju vrhunaca znanja, odgoja i napretka, ako Bog da.

Sejjid Modžtaba Huseini Hamenei

22/septembar/2026.