Ceremonija povodom druge godišnjice šehadeta sejjida Hasana Nasrallaha

Prema izvještaju novinske agencije Ahlul Bayt (A.S.) - ABNA - Hezbollah Libana održat će ceremoniju povodom druge godišnjice šehadeta sejjida Hassana Nasrallaha, bivšeg generalnog sekretara Hezbollaha, i sejjida Hashem Safi al-Dina.

Prema saopštenju Hezbollaha za odnose s medijima, ceremonija će se održati u nedjelju, 27. septembra 2026. u 16:30 sati na mezaru sejjida Hassana Nasrallaha u južnom predgrađu Bejruta.

U ovoj izjavi, Hezbollah je, odajući počast sejjidu Hassanu Nasrallahu, sejjidu Hashemu Safi al-Dinu i drugim šehidima koji su s njima poginuli, pozvao prisutne da prisustvuju ceremoniji obilježavanja druge godišnjice njihovog šehadeta.

Hezbollah će također održati komemoraciju za sejjida Hassana Nasrallaha i sejjida Hashemu Safi al-Dina u petak, 25. septembra 2026. u poznatom Kulturnom centru Saad u gradu Sidonu.