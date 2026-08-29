Nancy Pelosi: Amerika nije postigla nijedan strateški cilj u ratu protiv Irana

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), bivša predsjedavajuća Predstavničkog doma SAD-a priznala je da njena zemlja još nije postigla nijedan strateški cilj nakon šest mjeseci i trošenja milijardi dolara u ratu protiv Irana.

Bivša predsjedavajuća Predstavničkog doma Nancy Pelosi, u objavi na X, kritikovala je pristup Trumpove administracije ratu protiv Irana, napisavši: Prošlo je šest mjeseci otkako je Trump pokrenuo ilegalni rat protiv Irana - katastrofalna greška u kojoj je poginulo 19 vojnika, a više od 750 je ranjeno.

Dodala je: Nakon šest mjeseci i potrošenih milijardi dolara, operacija "Epski neuspjeh" još uvijek nije postigla nijedan strateški cilj.

U ovoj poruci, Pelosi je ironično upotrijebila frazu "epski neuspjeh" kako bi naglasila Trumpov neuspjeh u ovom ratu i agresiji protiv Irana.

Ranije je vođa manjine u Senatu Chuck Schumer rekao: Prošlo je šest mjeseci otkako je Trump pokrenuo rat protiv Irana koji je ugrozio naše oružane snage. Prošlo je šest mjeseci otkako je Trump započeo rat koji je uzrokovao astronomski porast cijena goriva i globalnu nestabilnost. Trumpova administracija širi očite laži o svom neuspjehu po pitanju Irana, dok je stvarnost da Iran ima kontrolu nad Hormuškim moreuzom nakon šest mjeseci.