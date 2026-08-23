Qalibaf: Rat protiv Irana se loše odrazio na američku ekonomiju

Qalibaf je u objavi na svom X računu rekao da SAD doživljavaju neke od najakutnijih ekonomskih problema kao rezultat više od šest mjeseci agresije i pritiska na Iran.

Rekao je da Amerikanci nemaju rješenje za svoje sve dublje ekonomske probleme, poput pada plata, pada prinosa na njihove obveznice i recesije na američkom tržištu nekretnina.

„Uvoz smrznutog mesa radi fiksiranja cijena mesa. U redu, to bi moglo upaliti... Kakav je plan za obveznice, uvoz zamrznutih prinosa? Zamrznuti kupci kuća za stanovanje? Zamrznute plate za nadnice?“ rekao je iranski predsjednik u objavi.

Qalibaf je sugerirao da su ti problemi direktna posljedica agresije protiv Irana, koju su SAD započele krajem februara u zajedničkom ratu s Izraelom i koju se od tada bore da okončaju.

Objava dolazi u trenutku kada su cijene energije i roba porasle u SAD-u i mnogim drugim dijelovima svijeta zbog rata protiv Irana i njegovog utjecaja na tranzit tereta kroz Hormuški tjesnac u Perzijskom zaljevu.

Iran je uveo ograničenja na prolaz kroz tjesnac od ranih dana rata, a vlasti su više puta ponavljale da će se povratak normalnom stanju na plovnom putu dogoditi tek kada SAD potpuno prekinu agresiju i ukinu sankcije i blokadu nad zemljom.

Hormuški tjesnac odgovoran je za petinu globalne ponude nafte i trećinu svjetske potražnje za poljoprivrednim gnojivima.

Qalibaf je u svojoj objavi rekao da je zamrznuto stanje američke ekonomije rezultat njene "zamrznute vanjske politike".

"Jedino što se još kreće? Iranski bumerang", rekao je.