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Qalibaf: Rat protiv Irana se loše odrazio na američku ekonomiju

24 august 2026 - 00:05
News ID: 1856271
Qalibaf: Rat protiv Irana se loše odrazio na američku ekonomiju

ABNA24: Predsjednik iranskog parlamenta Mohammad Baqer Qalibaf ismijao je obećanje vlade Sjedinjenih Država da će nametnuti neke od svojih najgore sankcija toj zemlji, rekavši da je američki rat agresije na Iran ostavio Amerikance da se bore samo sa akutnim ekonomskim problemima.

Qalibaf je u objavi na svom X računu rekao da SAD doživljavaju neke od najakutnijih ekonomskih problema kao rezultat više od šest mjeseci agresije i pritiska na Iran.

Rekao je da Amerikanci nemaju rješenje za svoje sve dublje ekonomske probleme, poput pada plata, pada prinosa na njihove obveznice i recesije na američkom tržištu nekretnina.

„Uvoz smrznutog mesa radi fiksiranja cijena mesa. U redu, to bi moglo upaliti... Kakav je plan za obveznice, uvoz zamrznutih prinosa? Zamrznuti kupci kuća za stanovanje? Zamrznute plate za nadnice?“ rekao je iranski predsjednik u objavi.

Qalibaf je sugerirao da su ti problemi direktna posljedica agresije protiv Irana, koju su SAD započele krajem februara u zajedničkom ratu s Izraelom i koju se od tada bore da okončaju.

Objava dolazi u trenutku kada su cijene energije i roba porasle u SAD-u i mnogim drugim dijelovima svijeta zbog rata protiv Irana i njegovog utjecaja na tranzit tereta kroz Hormuški tjesnac u Perzijskom zaljevu.

Iran je uveo ograničenja na prolaz kroz tjesnac od ranih dana rata, a vlasti su više puta ponavljale da će se povratak normalnom stanju na plovnom putu dogoditi tek kada SAD potpuno prekinu agresiju i ukinu sankcije i blokadu nad zemljom.

Hormuški tjesnac odgovoran je za petinu globalne ponude nafte i trećinu svjetske potražnje za poljoprivrednim gnojivima.

Qalibaf je u svojoj objavi rekao da je zamrznuto stanje američke ekonomije rezultat njene "zamrznute vanjske politike".

"Jedino što se još kreće? Iranski bumerang", rekao je.

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