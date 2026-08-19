Je li Roberto Carlos zaista prešao na islam?

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), pregled turskih medija pokazuje da je započeo val vijesti iz Turske, a posebno izjava Alija Şahina, predstavnika Stranke pravde i razvoja u turskom parlamentu.

Je li Roberto Carlos prešao na islam?

Dana 18. augusta 2026. (dan ranije), Shahin je na svom X računu objavio da se sastao s članovima brazilske muslimanske zajednice tokom putovanja u São Paulo i da mu je šejh Jihad Hamadeh rekao da ga je Roberto Carlos posjetio prije otprilike četiri sedmice, izgovorio šehadet i prešao na islam.

Haberler.com je bio jedan od prvih medija koji je objavio ovu tvrdnju. Ovaj turski medij objavio je vijest 18. augusta 2026. u 15:23 po turskom vremenu s naslovom: „Roberto Carlos prešao na islam.“

U istom izvještaju, predstavljen je izvor vijesti, objava Alija Shahina, a ponovo je objavljen i tekst tvrdnje šejha Jihada Hamadeha.

Nakon toga, ova vijest je kružila turskim, a zatim i međunarodnim medijima poput indonezijskih i arapskih zemalja, sve dok nije postala trend na društvenim mrežama s tvrdnjom „Roberto Carlos prešao na islam.“

Vijest o Carlosovom prelasku na islam poklopila se sa slikama njegovog nedavnog vjenčanja sa suprugom marokanskom muslimankom, Oba Sohailom Taheri, što je ubrzalo širenje glasina na društvenim mrežama; ali ženidba muslimankom sama po sebi ne dokazuje njegovo prelaženje. I naravno, mora se reći da je naizgled islamski tip braka dugogodišnjeg brazilskog fudbalskog defanzivca još više podstakao glasine.

Carlosov prelazak na islam nije zvanično potvrđen

Nije bilo zvanične potvrde samog Roberta Carlosa o ovoj vijesti. Čak i mediji koji su objavili vijest koriste fraze poput "navodno", "prijavljeno" i "još nije potvrđeno" u svojim tekstovima.

Na primjer, Goal je također eksplicitno napisao da se čeka potvrda vijesti od Roberta Carlosa. S druge strane, kasniji mediji su također ponovili isti lanac i nisu pružili nijedan nezavisni izvor osim Hamadehove tvrdnje citirajući Shahina za istinitost priče, tako da ova vijest ostaje glasina.

Usred glasina, društvenim mrežama kruži slika poznate brazilske fudbalske zvijezde i bivšeg igrača Real Madrida, na kojoj je odjeven u bijelu muslimansku odjeću i drži govor iza mikrofona.

Međutim, istrage su pokazale da ova slika nije stvarna i da je generirana korištenjem umjetne inteligencije.