Fayeq: Nezavisnost nije potpuna bez slobode naroda

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), Naser Ahmad Fayeq, šef misije Afganistana pri Ujedinjenim nacijama, povodom 18. Mordada, godišnjice nezavisnosti Afganistana, naglasio je da nezavisnost zemlje nije "potpuna nezavisnost" bez da njen narod uživa osnovna prava i slobode.

Fayeq je u poruci na društvenoj mreži X napisao: "Nezavisnost zemlje nije potpuna nezavisnost bez slobode njenog naroda."

Rekao je da će proslava nezavisnosti imati pravo značenje kada svi građani Afganistana, posebno žene i djevojčice, budu uživali svoja osnovna prava, uključujući pravo na obrazovanje i zapošljavanje.

Prema Faiqovim riječima, politička, građanska, socijalna i ekonomska prava građana moraju biti zagarantovana u okviru zakona i „legitimnog i odgovornog“ sistema, a narod mora biti u mogućnosti da slobodno i smisleno učestvuje u određivanju sudbine i budućnosti svoje zemlje.

Šef misije Afganistana pri Ujedinjenim nacijama dodao je: „Nezavisnost nije samo oslobođenje od strane dominacije; istinska nezavisnost se postiže kada se poštuje volja naroda, štiti njihovo ljudsko dostojanstvo i nijedan građanin nije lišen svojih osnovnih prava zbog spola, etničke pripadnosti, jezika, vjere ili političkog mišljenja.“

Nastavio je, bez direktnog spominjanja talibana u ovom dijelu poruke, rekavši da inače „prazne parole o nezavisnosti“ ne mogu zamijeniti slobodu, građanska prava i suverenitet volje naroda.

Ove primjedbe dolaze u vrijeme kada su talibani, tokom svoje petogodišnje vladavine, nametnuli opsežna ograničenja na prava i slobode građana, posebno žena i djevojčica. Djevojčicama je i dalje uskraćeno obrazovanje nakon šestog razreda, a žene također ne mogu pohađati univerzitet i raditi u mnogim profesijama.

18. august je u Afganistanu poznat kao Dan nezavisnosti. Godine 1919., za vrijeme vladavine kralja Amanullaha Khana, Afganistan je uspostavio svoju nezavisnost u vanjskoj politici nakon trećeg rata s Britanijom.

Talibani također slave ovaj događaj svake godine otkako su se vratili na vlast; ali Fayeqove primjedbe koncept nezavisnosti uzimaju izvan puke slobode od strane dominacije i povezuju ga sa slobodom građana, vladavinom prava i pravom naroda da učestvuje u određivanju političke strukture zemlje.