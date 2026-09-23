Organizacija islamske saradnje istakla pravo naroda Kašmira na samoopredjeljenje

Prema novinskoj agenciji Ahl al-Bayt - ABNA Organizacija islamske saradnje (OIC) sazvala je sastanak o Kašmiru na marginama 81. zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih naroda u New Yorku i još jednom naglasila podršku pravu naroda Kašmira da sam odlučuje o svojoj sudbini.

Sastanku su prisustvovali predstavnici Republike Azerbejdžan, Pakistana, Turske, Saudijske Arabije i Nigera. U zajedničkoj izjavi, članovi kontakt grupe izrazili su zabrinutost zbog nastavka hapšenja niza istaknutih kašmirskih lidera i istakli svoju opredijeljenost za mirno rješavanje sukoba u Kašmiru na osnovu rezolucija Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda i međunarodnog prava.

Ova grupa je također ukazala na eskalaciju vojnih tenzija između Indije i Pakistana u maju 2025. godine, pozdravila je uspostavljanje primirja nakon ovih sukoba i pozvala na uzdržanost obje strane kako bi se spriječilo povećanje nestabilnosti u regionu.

Pakistanski ministar vanjskih poslova Ishaq Dar također je izrazio zabrinutost na sastanku zbog, kako je rekao, kontinuiranih ograničenja političkih i građanskih sloboda u Kašmiru. Naglasio je i da se radi na promjeni demografskih, političkih i kulturnih karakteristika ovog kraja.

Ističući da je pitanje Kašmira i dalje međunarodni spor, pakistanski ministar vanjskih poslova je rekao da se pravo naroda ovog regiona da sami određuju svoju sudbinu ne može zamijeniti unutrašnjim pravnim ili političkim mjerama.

Indija u trenutku objavljivanja ovog izvještaja nije zvanično i javno reagovala na izjavu Kontakt grupe Organizacije islamske saradnje. Od sticanja nezavisnosti Indije i Pakistana 1947. godine, pitanje Kašmira bilo je jedna od glavnih osovina spora između dvije zemlje, a između njih je došlo do nekoliko ratova i sukoba oko ove regije.