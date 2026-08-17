Wall Street Journal: Iran se priprema za novu rundu konfrontacije sa SAD-om

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), američki list The Wall Street Journal u izvještaju tvrdi da se "Iran priprema za mogućnost nastavka vojnog sukoba u situaciji u kojoj su pregovori sa SAD-om došli do zastoja." Ovaj pristup je formiran u situaciji u kojoj Teheran ne vjeruje motivima Washingtona u pregovorima i američkom pridržavanju prethodnih sporazuma, s obzirom na historiju postupaka ove zemlje.

Prema izvještaju, sporazum potpisan između Teherana i Washingtona u junu došao je u vrijeme kada su SAD i Izrael prethodno vršili opsežan vojni i ekonomski pritisak na Iran. Međutim, prema WSJ-u, Teheran smatra da ovaj sporazum nije pružio garanciju SAD-u da će se pridržavati svojih obaveza, što je dovelo do toga da se trenutni pregovori više smatraju privremenom prilikom za smanjenje pritiska i obnovu moći zemlje.

Wall Street Journal također tvrdi da je Iran u protekla dva mjeseca, dok su pregovori trajali, nastavio proces obnove vojne infrastrukture, ponovnog dobijanja pristupa raketnim bazama i povećanja proizvodnje raketa i dronova.

Novine, pozivajući se na iranske i arapske zvaničnike i procjene obavještajnih službi, smatraju ove mjere znakom spremnosti Teherana za mogućnost ponovne eskalacije sukoba.

U drugom dijelu izvještaja navodi se da se pregovori između Irana i SAD-a sada suočavaju s ozbiljnim razlikama oko sankcija, pomorske blokade i statusa Hormuškog moreuza. Istovremeno, Washington naglašava ekonomski i pomorski pritisak kako bi promijenio Teheranove proračune; S druge strane, Iran je izjavio da neće biti moguće ukinuti ograničenja nametnuta Hormuškom moreuzu i drugim spornim pitanjima dok Sjedinjene Države ne isprave svoje ponašanje.