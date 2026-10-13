Sumnjiva sinhronizacija diplomatije i vojne akcije u Bagdadu/Američko-izraelski zračni manevar i šutnja iračke vlade

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), nedavni događaji u Iraku i regiji otkrivaju znakove novog strateškog plana koji ima za cilj promjenu regionalnih jednadžbi i osporavanje iračkog suvereniteta.

Ove zabrinutosti su se pojačale nakon posjete Toma Baraka, specijalnog izaslanika američkog predsjednika, Bagdadu i njenog podudaranja sa zračnim manevrima američkih i izraelskih borbenih aviona na iračkom nebu.

U intervjuu za novinsku agenciju Al-Ma'uluma, sigurnosni stručnjak Adnan Al-Kanani je rekao: Opsežni manevri SAD-a i cionističkog režima na iračkom nebu predstavljaju ozbiljnu prijetnju sigurnosti i suverenitetu Iraka, a istovremeno se smatraju direktnom prijetnjom susjednom Iranu.

Dodao je: Moguće je da će saudijski borbeni avioni također učestvovati u ovim manevrima, jer ova zemlja ima isti model borbenih aviona koji se koristi u manevrima.

Al-Kanani je pojasnio: Svrha ove opsežne zračne operacije je vjerovatno priprema za kopneni napad u regiji.

Naglasio je: Iračka vlada i sigurnosne institucije moraju pažljivo ispitati stvarne razloge za ove sumnjive zračne manevre koji ciljaju stabilnost regije i Islamske Republike Iran.

Wael Abdul Latif, bivši irački ministar i član parlamenta, također je upozorio na postojanje novog i opasnog plana koji se priprema iza kulisa usmjerenog na sigurnost i suverenitet Iraka, rekavši: "Nedavni pokreti otkrivaju znakove zlonamjernih namjera protiv zemlje i regije."

Abdul Latif je u intervjuu za "Al-Ma'alumah" rekao: "Posjeta američkog predsjedničkog izaslanika Bagdadu i njegov sastanak s iračkim premijerom imaju zabrinjavajuće znakove; posebno jer je ovo putovanje sumnjivo istovremeno bilo praćeno opsežnim američkim i izraelskim zračnim manevrima na iračkom nebu."

Dodao je: "Ova podudarnost između američkog diplomatskog pokreta i očiglednog kršenja iračkog zračnog suvereniteta jasan je dokaz postojanja novog političkog i sigurnosnog scenarija koji Washington pokušava nametnuti."

Naglasio je: "Iračka vlada i političke snage moraju zauzeti odlučan stav kako bi osujetile ove sumnjive planove."

Vrijedi napomenuti da je izaslanik američkog predsjednika u ponedjeljak stigao u Bagdad i sastao se s iračkim premijerom Alijem Falihom al-Zaidijem, a istovremeno su američki i izraelski borbeni avioni izveli manevre u iračkom nebu koji su prekršili suverenitet zemlje, a iračka vlada nije izdala nikakvo objašnjenje za ove prekršaje.