Trump: Iran nikada ne bi trebao imati nuklearno oružje

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), Donald Trump je u ponedjeljak u poruci na društvenoj mreži "Truth Social" objavio: "Glavni i uvijek isti cilj je da Iran nikada ne bi trebao imati nuklearno oružje ni u kojem obliku ili pod kojim okolnostima." Ove izjave su Trumpov najnoviji stav o iranskom nuklearnom programu.

Ove izjave su uslijedile u vrijeme kada diplomatski napori za smanjenje tenzija i okončanje rata između Washingtona i Teherana nisu ostvarili opipljiv napredak.

Današnji izvještaji također ukazuju na kontinuirana neslaganja i povećan politički pritisak u vezi s pregovorima Irana i SAD-a.

Trump je naglasio pitanje iranskog nuklearnog oružja, dok je stav Washingtona o budućnosti pregovora i načinu okončanja sukoba i dalje nejasan.

U međuvremenu, američki predsjednik je također zauzeo prijeteće stavove u drugim izjavama u vezi s pregovorima vezanim za Hormuški moreuz; pitanje koje je doprinijelo složenosti regionalne situacije i putu diplomatije.