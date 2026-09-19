El-Baradei: "Kolektivna inteligencija Arapa" je gotovo mrtva

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), Mohamed El-Baradei, bivši potpredsjednik Egipta i bivši generalni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju, napisao je na svom računu na društvenoj mreži X (ranije Twitter): „Kolektivni um Arapa trenutno se nalazi na kritičnoj prekretnici kada se globalni sistem rekonstruira u raznim geopolitičkim, ekonomskim, društvenim i tehnološkim dimenzijama i gotovo je van funkcije zbog razlika i podjela.“

Nastavio je: „Moramo odmah preispitati našu trenutnu stvarnost na sveobuhvatan i iskren način i definitivno se dogovoriti o viziji i strategiji koja obuhvata sve misli i stavove Arapa; prije nego što se suočimo s novim sistemom koji će gaziti naša prava i interese još više nego prije, a već vidimo znakove takve situacije.“

El-Baradei je ranije upozoravao na sigurnosnu situaciju na Bliskom istoku, navodeći četiri faktora u memorandumu koji bi mogli uzrokovati promjenu situacije iz „loše u goru“.

U toj memorandumi je napisao: "Regija je sada postala složena mreža sukobljenih i dvosmislenih ciljeva, posredničkih ratova i privremenih koalicija. Prelazimo iz loše situacije u goru."