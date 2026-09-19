Masovni marš naroda Taiza / Naglašavanje "opsade protiv opsade" i odbacivanje saudijskih tvrdnji o Meki

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (A.S.) - ABNA - narod jemenske provincije Taiz učestvovao je danas u 89 marševa u raznim gradovima provincije. Ovi skupovi su održani kako bi se podržale jemenske oružane snage, uspostavila jednačina „opsade protiv opsade“, odbacile saudijske tvrdnje o ciljanju Meke i obnovio principijelan i dosljedan stav jemenskog naroda o pitanjima islamskog ummeta.

Učesnici na trgu Al-Rasool Al-Azam u glavnom gradu provincije i na trgovima gradova skandirali su slogane protiv organizirane propagande Saudijske Arabije i njenog iskorištavanja svetih mjesta kako bi opravdali agresiju i opsadu Jemena.

Naglasili su da je ovo veliko javno prisustvo odbrana časti pripadnosti islamu i čvrsto odbacivanje kleveta i tvrdnji koje Saudijska Arabija iznosi kako bi okaljala imidž Jemena.

Naglasili su svoju posvećenost svom pravednom cilju suočeni s 12-godišnjom opsadom i agresijom, svoju nepokolebljivost u svom principijelnom stavu da zaštite sveta mjesta - posebno Meku, Medinu i džamiju Al-Aksa - i svoju podršku palestinskom narodu.

Učesnici su smatrali lažnu tvrdnju Saudijske Arabije da jemenski narod cilja na Meku vrhuncem moralnog i političkog bankrota zemlje i jasnim pokušajem iskrivljivanja javnog mnijenja i izbjegavanja zločina i ekonomske blokade Jemena.

Naglasili su da vjerski identitet jemenskog naroda smatra zaštitu Dvije svete džamije i svetih mjesta fiksnom i doktrinarnom dužnošću koja se ne može dovoditi u pitanje niti pregovarati.

Prema njima, kompas Jemenaca će uvijek biti suprotstavljen cionističkom neprijatelju i njegovim planovima u regiji.

Kontinuirana podrška oružanim snagama

Narod Taiza naglasio je nastavak javne mobilizacije i narodne podrške strateškim odlukama rukovodstva i oružanih snaga, te podržao vojnu operaciju usmjerenu na probijanje opsade i nametanje legitimnog odvraćanja u odbranu nacionalnog suvereniteta i dostojanstva.

Završna izjava marševa započela je hvalom i slavljenjem Boga. U ovoj izjavi, rukovodstvu i oružanim snagama čestitane su pobjede, zatražena je milost za šehide, zatraženo je iscjeljenje za ranjene, zatražena je sloboda za zarobljenike i zatražena je stabilnost za borce na frontovima.

U ovoj izjavi naglašeno je da se nastavi put džihada i suprotstavi agresorskim snagama, te da se nastavi podržavati oružane snage u primjeni jednačina "opsada protiv opsade", "eskalacija protiv eskalacije" i ciljanju neprijateljskih kretanja; sve dok se opsada ne probije, agresija ne završi i legitimna prava jemenskog naroda ne budu u potpunosti obnovljena. Ovaj stav se zasniva na punoj vjeri u pravdu cilja i sigurnost pobjede.

U izjavi je naglašeno da jemenski narod zadržava svoje prirodno pravo da odgovori na ovu agresiju svim legitimnim oblicima i ovlašćuje svoje rukovodstvo i vojsku da odgovore u odgovarajuće vrijeme i na odgovarajući način.

U izjavi je također naglašeno pridržavanje čvrstih stavova o pitanjima islamskog Ummeta, posebno odbrane svetih mjesta od planova cionističkih neprijatelja koji otvoreno objavljuju svoje agresivne namjere prema Meki, Medini i džamiji Al-Aksa, te postojanost u odbrani palestinskog cilja i drugih pravednih ciljeva Ummeta, uz osovinu džihada i otpora i slobodnih ljudi islamskog svijeta.

U izjavi su pozvani svi sistemi, stranke i grupe da stanu uz Jemen ili se s njim takmiče u arenama stvarnih i časnih stavova kako bi se istina otkrila od lažne u zaštiti svetih mjesta i dostojanstva Ummeta; kako bi sramota i poniženje zadesili nevjerničke neprijatelje i lažne licemjere, a čast i dostojanstvo pripadali istinskim i odanim vjernicima.