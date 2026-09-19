Glasina o Mekki se širi s ciljem izazivanja pobune

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (A.S.) - ABNA - Šejh Hussein Al-Dihi, zamjenik generalnog sekretara Islamskog društva Al-Wefaq u Bahreinu, objavio je u poruci na društvenoj mreži X da pristrasna glasina o ciljanju svete Mekke ne može zavarati javno mnijenje, te da su napori da se Jemen poveže s ovim incidentom kleveta i jasna tvrdnja.

Dodao je: Ovu tvrdnju su odbacile neke platforme za provjeru činjenica i nepristrasni međunarodni mediji.

Al-Dihi je naglasio: Dvije svete džamije su crvena linija izvan svih političkih i vojnih kalkulacija, dodajući da je časni narod Jemena među prvima koji brane ova dva sveta mjesta.

Zamjenik generalnog sekretara Al-Wefaqa zaključio je rekavši: Prestanimo pretvarati sveta mjesta u gorivo za pobunu i prekinimo opsadu ljudi koji zaslužuju dostojanstvo i život.