Maroko i cionistički režim unapređuju svoje diplomatske odnose

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), na osnovu saopštenja koje je objavio izraelski vladin nalog "Israeli Bil Arabi" na društvenoj mreži X, ova odluka je donesena tokom trilateralnog sastanka kojem su prisustvovali Gideon Sa'ar, ministar vanjskih poslova cionističkog režima, Nasser Bourita, ministar vanjskih poslova Maroka, i Mike Waltz, ambasador SAD-a pri Ujedinjenim nacijama.

U saopštenju se navodi da su se dvije strane također dogovorile o nizu mjera za razvoj bilateralnih odnosa, uključujući unapređenje nivoa diplomatskih predstavništava i imenovanje ambasadora.

Prema sporazumu, planirano je i povećanje zračnih letova između Izraela i Maroka, a marokanske aviokompanije će učestvovati u operaciji. Plan bi trebao biti proveden do kraja 2026. godine.

Dvije strane su se također složile da do kraja ove godine finaliziraju dva sporazuma o zaštiti investicija i izbjegavanju dvostrukog oporezivanja; sporazumi, prema saopštenju, imat će za cilj olakšavanje međusobnih investicija i proširenje ekonomskih i trgovinskih odnosa.

U 2020. godini, Maroko je započeo proces normalizacije odnosa s Izraelom u okviru sporazuma koje podržavaju Sjedinjene Američke Države.

UAE, Bahrein i Sudan također su poduzeli korake ka normalizaciji odnosa s režimom iste godine.

Ovi sporazumi su postignuti dok pitanje Palestine i nastavak okupacije palestinskih zemalja ostaju među najvažnijim područjima sukoba u regiji.