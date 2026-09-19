Otvaranje džamije "Rabbani" u Baškortostanu uz prisustvo kulturnih predstavnika iranske ambasade

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), danas, u subotu, u Baškortostanskoj regiji Rusije održana je ceremonija otvaranja džamije "Rabbani" i približan program. Ceremoniji su prisustvovali kulturni predstavnici ambasade Islamske Republike Iran, dr. Aref Abdullahi i inženjer Nemat Alipour.

Program je započeo izvođenjem lokalnih programa i sviranjem državnih himni Rusije i Baškortostana. Zatim je ceremoniju otvaranja džamije "Rabbani" obavio muftija Mohammed Hazreti Galyamov, imam-hatib ove džamije.

U nastavku ove ceremonije, šeik-ul-islam Talat Tajuddin, vođa Centralne uprave muslimanskog klera u Rusiji, u svom govoru je naglasio neophodnost saosjećanja i jedinstva među muslimanima i poštivanja vjerske etike i propisa od strane muslimana u ovoj regiji.

Mufti Mohammed Hazreti Galyamov, u svom govoru održanom na perzijskom jeziku, pozivajući se na upute šehida imama Hamneija, naglasio je da je sijanje razdora među muslimanima zavjera neprijatelja islama, a njeni počinitelji se smatraju plaćenicima stranaca. Navodeći riječi šehida imama Hamneija, podsjetio je da oni koji siju razdor između šiita i sunita nisu ni šiiti ni suniti, već su oruđe u rukama kolonijalizma i supersila.

Prema izjavama mučenika Imama Hamneija, danas među sunitima i šiitima postoje ruke koje rade na njihovom razdvajanju jedne od drugih, i sve te ruke dopiru do špijunskih i obavještajnih centara neprijatelja islama; ne samo neprijatelja Irana ili neprijatelja šiita, već neprijatelja islama.

Naglasio je da će, ako se muslimani ujedine, islamu u svijetu biti ukazana velika čast.

Također je citirao hadis od Poslanika Muhameda, koji je rekao: „Ako vjera visi na zvijezdi Soraja, ljudi iz perzijskog naroda će je postići.“

Zatim je dr. Aref Abdullahi, cijeneći i zahvaljujući na pozivu, istakao važnost jedinstva među muslimanima i potrebu prepoznavanja neprijateljske namjere da stvori podjele, te rekao da iranski narod stoji protiv američkih i cionističkih neprijatelja više od 200 dana i da je u praksi pokazao jedinstvo između različitih slojeva naše zemlje. Pozvao je na bliskost između muslimanskih naroda kako bi se mogli ujediniti protiv neprijatelja.

Nakon toga, inženjer Alipour, kulturni predstavnik naše zemlje, govorio je o važnosti posvećivanja pažnje jedinstvu i postojanju zajedničkog naslijeđa među muslimanima i potrebi za većom bliskošću između muslimanskog naroda Rusije i Irana, te prenio pozdrave ambasadora i iranske nacije narodu ovog regiona.