Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (A.S.) - ABNA - Tragedija historije je u tome što čovjek nije ni zaštitio Božiju kuću od svoje politike. Ponekad su se borili u ime spašavanja Meke, a ponekad su zaštitu Dvije svete džamije povezivali s opstankom vlade. Glavno pitanje nije da li je Meka u opasnosti ili ne; glavno pitanje je zašto ime Meke postaje politički izgovor?

Govoreći o Zaljevskom ratu 1990. godine, napisao je: Kada je iračka vojska okupirala Kuvajt i stigla do saudijske granice, saudijski režim, s obzirom na opasnost, pozvao je američke snage i njihove saveznike u regiju. Ulazak nemuslimanskih američkih snaga u zemlju Hidžaz postao je vrlo osjetljivo vjersko pitanje. U to vrijeme, saudijski režim održao je sastanak u Meki uz prisustvo 350 učenjaka kako bi svojoj akciji dao vjerski legitimitet, te je tako bojno polje premješteno s vojnog fronta u Svetu zemlju. U ovom savezu predvođenom Sjedinjenim Američkim Državama bilo je prisutno i oko 5.000 pakistanskih vojnika.

Dodao je: Da je iračka vojska stigla na saudijsko tlo, da li bi oštetila Kabu? Nikada nije; oni su bili sljedbenici riječi monoteizma i obavljali su tavaf. Napad na zemlju i uništavanje svetog mjesta su dvije različite tvrdnje, i upravo tu vjerski osjećaji postaju najmoćnije oruđe politike.

Rat u Jemenu i lažne optužbe protiv Ansarallaha

2016. i 2017. godine, saudijski režim je lažno tvrdio da je Ansarallah ispalio balističku raketu na Meku. Ansar Allah je odmah i odlučno negirao ovu tvrdnju, jasno dajući do znanja da je njihova meta bio aerodrom Džeda i da napad na sveta mjesta nije bio u njihovoj mašti.

Prema Naqviju, ispaljivanje rakete na saudijsko tlo je vojni događaj, ali pretvaranje u "napad na Kabu" je prezren politički i vjerski termin.

Kada se vlada predstavlja kao čuvar svetog, ljudi gube sposobnost da postavljaju pitanja i postepeno se formira ideja da je svako ko se protivi vladi zapravo protiv svetog. Ovdje se neslaganje pretvara u izdaju, a političko protivljenje u vjersko neprijateljstvo.

U septembru 2026. godine, tenzije između Jemena i saudijskog režima ponovo su eskalirale. Nakon odmazde Ansarallaha, infrastruktura saudijskog režima bila je ugrožena. U ovoj novoj krizi, pokrenuta je rasprava o "Paktu odbrane Meke" između Pakistana, Turske i saudijskog režima; međutim, 10. septembra, pakistansko Ministarstvo vanjskih poslova pojasnilo je da se odmah nije razgovaralo o vojnoj akciji.

Na kraju svog članka, profesor Tanveer Haider Naqvi postavio je vrlo poticajno pitanje: Danas se historija ponavlja. Ranije je Irak bio agresor, danas je Jemen branilac. Ali tokom ere Sadama Huseina, kada je saudijski režim okupio vojsku saveznika u ime zaštite svetišta, isti vjerski pokreti koji su Sadama smatrali svojim herojem kategorički su odbacili saudijsku izjavu. Ali danas, u pitanju Jemena, zašto je isti pokret postao slijepi pristalica iste stare i istrošene izjave saudijskog režima?