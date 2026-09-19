Reakcija ajetullaha šejha Ise Kasema na laž o napadu Jemena na Mekku

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), ajetullah šejh Isa Kasem, vođa šiita Bahreina, napisao je u sajberprostoru kao odgovor na laž Saudijaca o napadu jemenskog otpora na Mekku: Napad na Mekku ne odgovara karakteristikama jemenskog naroda. Jemenci su ljudi koji se pridržavaju vjerskih principa.

Dodao je: Ono što je poznato o narodu i vladi Jemena jeste njihova snažna privrženost religiji, njihova upornost i postojanost na Božjem putu, njihov veliki strah od Njegove kazne i njihova velika nada da će postići Njegovo zadovoljstvo.

Šejh Isa Kasim je dodao: Svi oni su se pokazali, i riječima i djelima, u najtežim situacijama iskušenja. Stoga je vrlo malo vjerovatno da bi počinili i najmanje skrnavljenje ili napad na Svetu Mekku i Sveti Božiji hram; napad koji nije u skladu s poštovanjem položaja ova dva sveta mjesta pred Bogom.