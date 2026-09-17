Režim Al Khalife govori o "pravnim dostignućima" usred svakodnevnih hapšenja

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (A.S.) - ABNA - Khalid bin Ahmed Al Khalifa, ministar Kraljevskog suda Bahreina, primio je Alija Ahmeda Al-Darazija, predsjednika Nacionalnog instituta za ljudska prava, u ime kralja zemlje. Tokom sastanka, Al-Darazi je predstavio 13. godišnji izvještaj Instituta o pravnim naporima i razvoju u Bahreinu u 2025. godini.

Tokom sastanka, ministar Kraljevskog dvora prenio je kraljeve pozdrave Institutu, njegovim članovima i sekretarijatu, te opisao izvještaj kao znak „kontinuiranih pravnih dostignuća i napretka“ Bahreina.

Rekao je da kralj podržava jačanje ljudskih prava i vladavine prava i pravde.

Maraa Al-Bahrain je nastavio sarkastičnim tonom: Da, ovo je Bahrein; mjesto gdje se ljudi hapse svaki dan, ali s potpunom jednostavnošću - ili možda naivnošću i samodopadnošću - govore o „pravnim dostignućima“ i svojim izvještajima.

Postoje dva načina da se ovo uradi, a trećeg nema: ili kralj misli da su ljudi neupućeni, ili ni sam nije svjestan šta se dešava u zemlji. Vjerovatnije je da vladar, koji kontroliše sve grane vlasti, vrlo dobro zna kakva se kampanja vodi protiv građana koji nisu omiljeni i ne laskaju mu.

Stranica je dodala: Kakvo se pravno dostignuće slavi kada hapšenja, pozivi i suđenja zbog izražavanja političkih i vjerskih mišljenja i stavova nisu završeni? O kakvom se "kontinuiranom napretku" može govoriti kada građanin Bahreina još uvijek plaća cijenu za svoj vjerski i politički stav, govor i aktivnost?

Problem je ovdje što službeni diskurs ne samo da predstavlja stvarnost kao lijepu, već je i invertuje: hapšenja naziva "pravnim radnjama", ograničenja "organizacijom", a zatvaranje javnih prostora "podrškom sistemu". Zatim želi da građanin sve to smatra "pravnim dostignućima".

Ironija je u tome što izvještaj ide na kraljevski dvor, a zatim ga hvali ista vlast koja donosi odluke u sigurnosnom, sudskom, zakonodavnom i administrativnom aparatu; Čini se kao nepristrasna i nezavisna institucija, a ne neko ko je glavna osoba odgovorna za ovu situaciju.

Ako je situacija s ljudskim pravima u Bahreinu tako dobra kao što se kaže, zašto onda ne prestanu hapšenja, pozivi i zabrane? Zašto je rizično govoriti? Zašto svaka vjerska i politička aktivnost koja prelazi utvrđene granice postaje sigurnosni slučaj?

Bahreinu ne treba izvještaj da bi se definisao; potrebna su mu stvarna prava, prava koja više ne zahtijevaju moć da uvjere ljude da se njihova prava poštuju. Ali da moć ima sve poluge donošenja odluka u svojim rukama, a zatim dobije pravni izvještaj koji definira navodna "postignuća", a zatim hvali sebe i taj izvještaj, to nije lijek za krizu ljudskih prava; to je pokušaj upravljanja vlastitim imidžom.

U zemlji u kojoj ljudi vrlo dobro znaju koliko daleko mogu govoriti, službeni i ponavljajući razgovori o pravima postaju poput najprovokativnijeg pitanja: Ako su ovo pravna dostignuća, onda kakva je ovo represija?