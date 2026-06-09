Amir Elhami: Odbrambeni sistemi zemlje se stalno ažuriraju

Brigadni general Alireza Elhami, komandant Zajedničkog štaba protivvazdušne odbrane Khatam Al-Anbiya (PBUH) i Kopnenih snaga protivvazdušne odbrane, naglasio je punu spremnost vojske da izvrši dodijeljene misije na marginama sahrane tijela dvojice šehida ove snage.

Izjavio je: Šta god donosioci odluka u zemlji odluče i narede, Vojska Islamske Republike Iran, kao vojnik sistema, izvršit će svoju dužnost svom snagom kako bi osigurala sigurnost zemlje i ostvarila uzvišene ideale Islamske Republike Iran.

Komandant Zajedničkog štaba protivvazdušne odbrane Khatam Al-Anbiya (PBUH) također je naglasio nastavak puta služenja, žrtvovanja i očuvanja sigurnosti i autoriteta zemlje, odajući počast šehidima ovih snaga.

Nastavljajući svoj govor, Amir Elhami, osvrćući se na interne sposobnosti Vojne protivvazdušne odbrane, izjavio je: Danas smo potpuno samodostatni i stojimo na vlastitim nogama, a također osiguravamo sve potrebe zemlje za protivvazdušnom odbranom oslanjajući se na domaće i 100% iranske sposobnosti.

Komandant Vojne protivvazdušne odbrane naglasio je: Razvoj odbrambenih sposobnosti i ažuriranje sistema na osnovu operativnih potreba i novih prijetnji stalno je na dnevnom redu ovih snaga.