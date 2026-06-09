Globalno izdanje francuske verzije knjige "Šiitski islam" na Amazonu

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), francuski prijevod knjige "Šiitski islam" je nedavno objavljen i sada je dostupan publici širom svijeta putem globalne trgovine i platforme Amazon. Ovo djelo, koje je napisao Hojjat al-Islam wal-Muslimeen Sayyid Mustafa Qazvini, istaknuti međunarodni misionar u Sjedinjenim Državama, objavljeno je s ciljem preciznijeg predstavljanja šiitske škole mišljenja i predstavljanja jasne slike njenih temeljnih vjerovanja i tradicija publici francuskog govornog područja.

Prijevod ove knjige uradila je Nadia-Rida Mourtada. Ovo djelo pokušava ispitati i ispraviti neke zablude i pogrešna shvatanja o šiitskom islamu na naučni i razumljiv način, a istovremeno čitaocima objasniti osnovne principe vjerovanja i metode bogosluženja ove škole.

Objavljivanje francuske verzije knjige "Šiitski islam" korak je ka proširenju međusobnog razumijevanja među muslimanima i jačanju unutarislamskog dijaloga. Globalna dostupnost ove knjige putem Amazona mogla bi pružiti novu priliku publici koja govori francuski da stekne dublje razumijevanje učenja i stavova šiitske škole.