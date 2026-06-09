Hezbollah: Iran podržava Libanon i službeni odnosi moraju biti reformirani

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), u saopštenju Hezbollaha se navodi da je iranski raketni odgovor na izraelske napade bio "u okviru odbrane libanonskog naroda" i da je znak Teheranove političke i terenske posvećenosti Bejrutu. Stranka je saopštila da je ovaj odgovor uslijedio dok su se izraelski napadi i kršenja primirja nastavljali, te da je iz perspektive Teherana ova akcija bila poruka o potrebi poštovanja međunarodnih sporazuma. Hezbollah se također osvrnuo na "podršku jemenskoj Ansar Allahu", nazivajući to dijelom napora da se odvrati Izrael.

Hezbollah je nastavio kritizirati neke od službenih stavova Libana, rekavši da su optužbe protiv Irana "netačne" i da ne služe nacionalnim interesima.

Stranka je također objavila svoje protivljenje "zajedničkoj izjavi sa SAD-om i Izraelom", nazivajući je suprotnom principima diplomatskih odnosa.

Hezbollah je u izjavi pozvao vladu da odnose s Teheranom postavi na put koji bi pomogao ciljevima Libana, uključujući oslobađanje okupiranih teritorija, povratak izbjeglica i obnovu, te je naglasio da stranka ostaje posvećena "opciji otpora".