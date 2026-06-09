Žestoki izraelski napadi na Tir u Libanu se nastavljaju; Kršćani apeluju međunarodnoj zajednici

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), izvori vijesti u Libanu izvijestili su da je izraelska vojska ponovo gađala stambena područja u blizini grada Tira zračnim napadima.

Izraelski ratni avioni gađali su izbjeglički kamp "Al-Bas" na periferiji Tira.

Libanonsko Ministarstvo zdravstva objavilo je da je 8 osoba poginulo, a 32 su ranjene u izraelskom napadu na naselje "Al-Masaqeen" u Tiru.

Dok se izraelski zločini nastavljaju, kršćanski vođe u libanonskom gradu Tiru pozvali su na brzu međunarodnu akciju kako bi se spriječili zločini cionističkog režima.

Kršćanski vjerski vođe u južnolibanonskom lučkom gradu Tiru pozvali su međunarodnu zajednicu i libanonske vlasti da brzo djeluju kako bi spriječile izraelski napad na kršćansko naselje u gradu.