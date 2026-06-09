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Žestoki izraelski napadi na Tir u Libanu se nastavljaju; Kršćani apeluju međunarodnoj zajednici

9 juni 2026 - 23:55
News ID: 1825045
Žestoki izraelski napadi na Tir u Libanu se nastavljaju; Kršćani apeluju međunarodnoj zajednici

ABNA24: Kršćanski vjerski vođe u lučkom gradu Tiru na jugu Libana pozvali su međunarodnu zajednicu i libanonske vlasti da odmah poduzmu mjere kako bi spriječili Izrael da napadne kršćanski dio grada.

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), izvori vijesti u Libanu izvijestili su da je izraelska vojska ponovo gađala stambena područja u blizini grada Tira zračnim napadima.

Izraelski ratni avioni gađali su izbjeglički kamp "Al-Bas" na periferiji Tira.

Libanonsko Ministarstvo zdravstva objavilo je da je 8 osoba poginulo, a 32 su ranjene u izraelskom napadu na naselje "Al-Masaqeen" u Tiru.

Dok se izraelski zločini nastavljaju, kršćanski vođe u libanonskom gradu Tiru pozvali su na brzu međunarodnu akciju kako bi se spriječili zločini cionističkog režima.

Kršćanski vjerski vođe u južnolibanonskom lučkom gradu Tiru pozvali su međunarodnu zajednicu i libanonske vlasti da brzo djeluju kako bi spriječile izraelski napad na kršćansko naselje u gradu.

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